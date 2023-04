Weekend di jazz e disco a Salotto Morgagni

Venerdì 14 aprile serata indimenticabile al Salotto Morgagni con il Friday Jazz Night. Ecco gli artisti di questo venerdì per una serata Blues Jazz:

Una leggenda tra gli artisti, con una voce pazzesca il grandissimo Remo Silvestro, al basso l'emergente Simone Novaji, al sax ci sarà l'inimitabile Andrea Polinelli e per finire alla batteria l'eterno giovane Ermanno Marcangeli.

Start come al solito alle 21 con possibilità di cenare o bere qualcosa in compagnia di amici e della buona musica.

Per info: 0644252883 o 3285607144

Sabato invece sarà la volta della disco: ttornano gli Aperitrumpet al Salotto Morgagni. L'AperiTrumpet è la novità della movida romana, un evento itinerante in cui si fa aperitivo, si beve e si balla fino a tarda notte a ritmo di musica elettronica. Il tutto in mezzo a dinosauri giganti, spettacoli e tanti costumi e gadget per una serata diversa da tutte le altre dove puoi staccare dalla routine quotidiana e liberare il Mr. Hyde che è in te.

Sì parte da un'apericena accompagnata da un DJ set e intrattenimento a 360 gradi tra giri di shot offerti, gadget e giochi per rompere il ghiaccio con chiunque

Dopo le 22 si alza il volume, si abbassano le luci e la musica diventa il centro della serata. L'intrattenimento incessante anima la folla fino a tarda notte, portando in pista costumi gonfiabili giganti, ulteriori gadget e spettacoli di performer, dando vita a una nottata di divertimento allo stato puro, capace di mettere in secondo piano tutti i pensieri della vita quotidiana.

