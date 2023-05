Salotto letterario e mostra di acquarelli e inchiostri sul Giappone

Sabato 6 maggio alle 18 si aprono le porte del Dojo giapponese Takemusu per un salotto letterario condotto dalla giornalista Sara De Bellis che condurrà il talk con Valentina Sgambato, autrice del libro “Un Anno di Giappone” e Carlo Cocorullo, padrone di casa e maestro di Aikido.

Sarà possibile inoltre visitare la mostra dell’artista Eleonora Goffi che espone i suoi acquerelli, le stampe e gli inchiostri sul Giappone della quotidianità e dell’intimità più autentica. Una visione a 360 gradi per immergersi nel mondo giapponese tra le voci di chi lo vive e lo porta ogni giorno a Roma.

Il salotto letterario

Il Takemusu Dojo è una realtà romana per gli appassionati di Giappone. Non solo arti marziali ma anche cultura, scambi e momenti d’arte e comunicazione in quello che è un vero piccolo mondo giapponese ricostruito nell’arredamento materico, nei colori tenui e nelle porte di riso. Suoni leggeri come i piedi scalzi e il tintinnio delle porte legate da campanelle shintoiste.

Sara De Bellis conduce un talk avvincente esplorando il Viaggio in Giappone e i suoi ritmi, gli odori e i sapori del Sol Levante visti con i sensi dell’Occidente. Valentina Sgambato racconterà il suo viaggio autunnale in Giappone dove, esattamente come la natura in questa stagione, dovrà spogliarsi delle insicurezze e dei dolori trascorsi intraprendendo un percorso alla ricerca della felicità. Al suo viaggio interiore si affianca la narrazione di un itinerario avvincente, un diario che raccoglie informazioni di città famose e luoghi meno conosciuti spesso celati agli occhi dei viaggiatori.

La mostra sul Giappone

Sin da bambina trascorre intere giornate a disegnare. Nel corso degli anni, impegni personali e lavorativi rendono difficile ritagliare uno spazio dedicato all’arte fino a quando, durante la quarantena forzata del marzo 2020, la nostalgia riporta la sua mente al viaggio-studio in Giappone. Rivivendo così quei ricordi indelebili, inizia a ritrarre ad acquerello gli scatti raccolti, ridando vita alle memorie di quei mesi. Realizza il suo sogno con la mostra Disney a Milano dedicata alle principesse Disney, realizzando la “stanza Mulan”.

Ichigo ichie è l’ispirazione della sua arte: una pennellata che vuole raccontare una sensazione, un’esperienza unica nel suo genere, e al tempo stesso far riaffiorare nel suo osservatore ricordi di una memoria lontana. In questo modo la nostalgia, guidando il pennello dell’artista, diventa non solo un modo per scoprire un mondo lontano, ma anche un’occasione di riscoprire il proprio.