Salotto ecosessuale di Giuditta Sin, la mostra

Salotto ecosessuale

di Giuditta Sin

Happening dedicato al tema dell’eco sessualità tratto dal progetto

Ecosex di Giuditta Sin



17 Maggio 2024

h 18.00



Parentesi - Roma Smistamento / TWM Factory



Mostra ad ingresso libero con prenotazione

Durata della performance: 20 minuti

Prenotazione: https://spazio-smistamento.twmfactory.it/evento/salotto-ecosessuale-di-giuditta-sin/



Sinossi

Parentesi si trasforma in un luogo ameno, salotto floreale e culla di un corpo che rinasce in un dialogo intimo con la natura che lo circonda. Un lavoro multiartistico in cui la persona diventa oggetto e soggetto di video e fotografie che raccontano il movimento ecosessuale.



Al centro del happening una performance di Giuditta SIn, che si identifica come terra feconda e fenomeno naturale. Si propone come guida in un percorso che esplora il rapporto sacro tra l'essere umano e la natura stessa. I fiori, le piante, gli arbusti e i ciottoli del salotto ricreato da Alexandros Mars tessono un rapporto territoriale diretto con il parco dell’Ex Snia, lago artificiale e nuovo eco-habitat situato a pochi passi da Roma Smistamento, a completare l'installazione le opere fotografiche di Jordi A. Bello Tabbi.





Foto : Jordi A. Bello Tabbi

Video : Giuditta Sin e Giuseppe Iannone

Video : Giuditta sin e Mario vigna

Vaso : Giuditta sin / Angelo cricchi / Sonia Mascioli

Set Design Alexandros Mars



Segue alla performance l’appuntamento Quisquilie. Gli esseri umani sono degli animali con Francesca Matteoni – autrice di Tundra e Peive, Nottetempo edizioni Francesca Grazioli – autrice di Capitalismo Carnivoro, Il Saggiatore; e Andrea Viscusi – paleontologo e scrittore



Bio e contesto

Ecosex è il progetto artistico di Giuditta Sin, performer, boy artist e danzatrice con base a Roma. Il progetto nato nel 2019 e ispirato al movimento ecosessuale ha fatto la sua prima comparsa al Museo Macro di Roma.

Le sue opere raccontano l'approccio ecosessuale, radicato nella sua terra natale della Calabria e sviluppato nel corso degli anni. La sua ricerca indaga questa filosofia di vita è emersa per la prima volta nel 2010 a San Francisco nell'Ecosex Symposium. In quasi vent'anni, il movimento si è consolidato, mirando a superare le barriere tra l'essere umano e la natura, considerandola non solo come una figura materna, ma anche come un'amante da amare e rispettare.

Dal 2019, Giuditta si dedica principalmente alla ricerca e all'approfondimento del concetto di ecosessualità, utilizzando pratiche artistiche e performative. Il suo obiettivo è diffondere questa conoscenza e queste pratiche.



Parentesi spazio espositivo di TWM Factory / Roma Smistamento

Via Giuseppe Arimondi, 3 - 00159 Roma RM



Gallery



https://spazio-smistamento.twmfactory.it/