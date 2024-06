Sale (Eugenio Saletti) & Band al Teatro Villa Pamphilj

Il cantautore romano SALE (nella vita Eugenio Saletti) ha vinto il bando LAZIOSound Touring, progetto per le eccellenze artistiche under 35, grazie al quale effettuerà un tour in Italia con la sua band per presentare i suoi lavori discografici e, in anteprima, il nuovo disco ancora in lavorazione. A Roma si esibirà al Teatro Villa Pamphilj, venerdì 14 giugno alle ore 18. L’ingresso è gratuito.

Cosa resta del sogno pacifista degli anni '60 e '70 che unì le coscienze dei giovani di allora? Cosa può fare la musica per dare una speranza di pace e libertà? Il cantautore romano SALE (nella vita Eugenio Saletti), prova a rispondere in musica a queste domande con il concerto “Un eterno inutile presente: Canzoni contro la guerra”.

Un percorso che parte da brani originali composti ispirandosi ai racconti di Pier Paolo Pasolini, Sami Modiano, Beppe Fenoglio e altri autori (che saranno contenuti nel suo prossimo lavoro discografico), uniti alla reinterpretazione di canzoni simbolo che vanno da Tenco a Calvino/Liberovici da De André e De Gregori riletti con uno stile e un suono personale.

Il concerto attinge anche al repertorio dei suoi primi due dischi “L’innocenza dentro me” (finalista alle Targhe Tenco) e “Un eterno inutile presente” (vincitore di LAZIOSound Recording). Il concerto è realizzato grazie alla vittoria nel 2024 del bando LAZIOSound Touring e fa parte del tour nazionale che questa estate toccherà Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, e naturalmente il Lazio.

Un progetto che nasce per non dimenticare, di fronte agli orrori delle centinaia di guerre che sconvolgono il mondo, che solamente attraverso il dialogo, il confronto, il rispetto e la cultura si costruisce la pace e un futuro migliore. Musica come speranza, musica come passione.

Insieme a SALE (voce e chitarra) ci sono il chitarrista Umberto Scaramozza (con il quale ha condiviso l’esperienza all’Officina Pasolini) e la coppia ritmica formata da Davide Nocera (basso) e Alessandro Stella (batteria e percussioni). Ospite speciale: Stefano Saletti (bouzouki).

SALE in Tour 2024 è una produzione realizzata nell’ambito del progetto LAZIOSound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.