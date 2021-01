Saldi fino al 22 febbraio al centro commerciale GranRoma

I negozi del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping si arricchiscono di imperdibili offerte fino al 22 febbraio, grazie ai saldi invernali.

I clienti del Centro Commerciale hanno a disposizione tante settimane per fare scorta di occasioni e iniziare il nuovo anno con stile. In più il 14, 15, 21 e 22 gennaio, dalle 15 alle 19 acquistando una Gift Card del valore di 25 euro, i clienti riceveranno in regalo una seconda Gift Card del medesimo valore. Fare shopping durante i saldi sarà sicuramente ancora più allettante con la promozione della Gift Card, spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale.

Dall’abbigliamento all’elettronica, dagli articoli per la casa ai servizi di telefonia, dalle calzature ai prodotti di salute e bellezza, il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping regala ai suoi visitatori una Galleria di shopping su due piani che permette a chiunque di soddisfare i propri desideri.

I saldi invernali rappresentano per molti un appuntamento imperdibile. Le tante offerte permettono di acquistare tutto quello che si è desiderato nei mesi passati a partire dai must have della stagione autunno inverno 2020/2021, dettati dalle sfilate di moda come ad esempio i cappotti sartoriali over o le giacche biker, il ritorno dei gilet di lana o i colletti bianchi in stile vittoriano.

Ma i saldi non riguardano solo la moda, bensì anche la tecnologia: nella Galleria di GranRoma i clienti potranno approfittare delle offerte nel mondo della tecnologia e dell’elettronica e acquistare l’ultimo smartphone super tecnologico, l’aspirapolvere elettrica senza fila di nuova generazione e tanto altro ancora.

Negli oltre 90 punti vendita del Centro Commerciale GranRoma tutti diventeranno matti per i saldi! Inoltre, si sa che lo shopping mette appetito: il Centro GranRoma ha una soluzione anche per questo con la sua gustosissima e ricchissima offerta di ristorazione, tutta da assaporare!

Fino al 22 febbraio non resta che approfittare delle infinite occasioni dei saldi. Lo shopping diventa ancora più stimolante grazie alla promozione sulle Gift Card: il 14, 15, 21 e 22 gennaio, dalle 15.00 alle 19.00, con l’acquisto di una Gift Card da 25 euro, i clienti potranno ricevere in omaggio una Gift Card del medesimo valore.

L’anno nuovo inizia con stile grazie a GranRoma Gran Shopping.