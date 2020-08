Approfitta dei saldi al centro commerciale GranRoma Gran Shopping

Fino all’11 settembre, i fantastici punti vendita del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping saranno arricchiti di imperdibili occasioni grazie ai tanto attesi saldi. I clienti del Centro hanno a disposizione tante settimane per fare scorte di stile e rendere la propria estate ancora più bella!

Dall’abbigliamento all’elettronica, dagli articoli per la casa ai servizi di telefonia, dalle calzature ai prodotti di salute e bellezza, il Centro Commerciale GranRoma regala ai suoi visitatori una Galleria di shopping su due piani che permette a chiunque di soddisfare i propri desideri, anche durante l’estate, quando le agende si riempiono di appuntamenti con gli amici, aperitivi con i colleghi e gite fuori porta con le persone che amiamo.

Ma quali sono i must have che ci stanno accompagnando nelle nostre indimenticabili giornate estive? Pantaloni e jeans a zampa nelle calde tonalità dell’arancione e del giallo riporteranno alla ribalta tutta la bellezza della moda anni ‘70; gonne, t-shirt, vestiti e shorts nelle oltre 50 sfumature di pink, il colore più girly di sempre; cocktail dresses e abiti midi nelle brillanti tonalità e nelle stampe esotiche del jungle & tropical; abiti a fiori con scarpe flat e giacca di jeans dal romantic look e tanto altro ancora!

Grazie ai saldi negli oltre 90 punti vendita del Centro Commerciale GranRoma tutti possono appagare la propria sete di stile e seguire le tendenze dell’estate 2020! Ma non solo: si sa che camminare tra le vetrine dei negozi e portarsi dietro tante shopper mette fame! Il Centro GranRoma ha una soluzione anche per questo con la sua gustosissima e ricchissima offerta di ristorazione, tutta da assaporare!

Annullate ogni impegno quindi, perché fino all’11 settembre c’è posto solo per lo stile!