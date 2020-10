Sala Europa: viaggio in tradizioni e culture del Vecchio Continente alla Casa del Cinema

Si inaugura lunedì 26 ottobre alla Casa del Cinema il programma a tema dedicato alle grandi cinematografie europee "Sala Europa", reso possibile dalla collaborazione dell’Ambasciata di Francia con il Centre Culturel Saint-Louis, dell’Istituto Cervantes e del Goethe Institut.

Sala Europa ospiterà 12 titoli emblematici della tradizione e della modernità di tre grandi cinematografie europee (Francia, Germania, Spagna): sullo schermo si alternano grandi maestri come Luis Buñuel, Jacques Demy, Konrad Wolf e talenti contemporanei come Emmanuel Mouret, Maren Ade, Pablo Berger. Nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19 tutti i film saranno ad ingresso gratuito nella programmazione serale delle ore 20.30. Il programma si collega naturalmente alla costante offerta di cinema in versione originale che fa parte dell’offerta di tutti gli istituti coinvolti. Ma in questo caso il programma è frutto del lavoro comune.

Sarà Tristana, una delle opere più celebri e discusse del maestro Luis Buñuel, spagnolo di Calanda, europeo per cultura e formazione, cittadino del mondo per vocazione, a inaugurare SALA EUROPA ma, come emerge subito dalla lista dei titoli scelti, la rassegna intende collegare la tradizione delle grandi scuole cinematografiche europee al presente e a giovani talenti da scoprire o riscoprire in quest’occasione.

“Il programma guarda al futuro e a una nuova generazione di spettatori – sottolinea Giorgio Gosetti direttore della Casa del Cinema - e in questa logica rientra anche il recupero di alcuni titoli storici che ormai è difficile vedere sul grande schermo. La possibilità di vedere questi film nella loro versione originale (con sottotitoli in italiano) caratterizza la proposta, ma individua anche le radici comuni di una ‘lingua artistica’ europea su cui scommette l’Unione per il futuro”.

“A Roma vivono circa 40mila cittadini europei di buon livello culturale – ricorda l’ideatore della rassegna Carlo Troilo – Ci sono le ambasciate e gli istituti di cultura dei maggiori paesi d’Europa. Ci sono circa 200mila studenti universitari e almeno altrettanti romani (non solo giovani) che praticano le lingue e si rispecchiano in un’idea comune delle culture europee. Gli uni e gli altri vorrebbero poter vedere i film stranieri in lingua originale e questa esigenza, sostenuta dall’impegno dei diversi istituti di cultura, adesso trova una casa comune”.

Sala Europa collega idealmente la propria programmazione a quella abituale degli Istituti nazionali come il Saint-Louis o il Goethe, ma la sua originalità nasce proprio dalla collaborazione e dal confronto settimanale tra le diverse cinematografie sotto l’egida dell’Unione Europea.

L’accesso alle sale, a titolo gratuito, avverrà secondo le modalità di sicurezza socio-sanitaria anti Covid-19 previsto da Casa del Cinema e fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione sarà possibile a partire da 60 minuti prima delle proiezioni con tracciamento degli spettatori nel rispetto della privacy.

La rassegna Sala Europa è organizzata da Casa del Cinema in collaborazione con Institut français Italia e Institut français Centre Saint-Louis, Goethe – Institut, Instituto Cervantes con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La manifestazione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali di Roma Capitale.