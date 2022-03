Sala della Crociera, aperture straordinarie di primavera

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, la grande festa di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunta alla trentesima edizione.

Tra i tantissimi luoghi che rientrano nell’iniziativa su tutto il territorio nazionale, spiccano il Palazzo del Collegio Romano e, al suo interno, la Sala della Crociera, messa a disposizione di tutti i visitatori dal nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli. Come sezione distaccata della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, infatti, questo suggestivo spazio all’interno del Collegio Romano è parte integrante dei siti dell’Istituto VIVE e comprende la Sala della Crociera e la Sala della Lettura. Rivestita da magnifiche scaffalature contenenti rare edizioni, la Crociera conserva intatta l'atmosfera raccolta della Biblioteca Major, dove studiavano i frati e gli allievi del Collegio Romano.

La Sala della Lettura risale, invece, agli anni Settanta del XIX secolo, su progetto di Francesco Bongioannini, partendo da un disegno cinquecentesco di Jacopo Barozzi, detto Vignola. La BiASA ha destinato a questi ambienti la Sezione numerica, che comprende gran parte delle collezioni costitutive della propria raccolta, e le raccolte librarie frutto di donazioni e lasciti. Questo gioiello sconosciuto ai più ha aperto per la prima volta le sue porte al pubblico a partire dallo scorso 18 febbraio, attraverso visite guidate gratuite organizzate dal VIVE che hanno permesso di ammirare non solo le sale, ma anche alcuni dei preziosi volumi conservati.

Le visite, che si arricchiranno di nuove date per tutto il 2022, si inseriscono in una più ampia attività di rilancio della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte da parte dell’Istituto, che, da quando ha preso in carico la gestione della Biblioteca, lavora insieme al Ministero della Cultura per valorizzarne la struttura e i fondi librari, in vista del trasferimento a Palazzo San Felice, nei pressi del Quirinale.