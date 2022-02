La sala della Crociera e la Biblioteca del Collegio Romano: visita guidata gratuita

Venerdì 18 febbraio, 4 e 18 marzo dalle 16 alle 17:30 il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli, propone una visita guidata gratuita alla sala della Crociera e alla Biblioteca al Collegio romano. Le visite guidate gratuite non comportano l’acquisto del biglietto d’ingresso.

Nel palazzo del Collegio Romano, edificato tra il 1581 e 1584 come sede della Compagnia di Gesù e oggi diviso tra il Liceo Visconti e il Ministero della Cultura, si trova la Sala della Crociera, oggi sede di una sezione distaccata della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte. La Sala, rivestita da magnifiche scaffalature contenenti rare edizioni, conserva intatta l'atmosfera raccolta della Biblioteca Major, dove studiavano i frati e gli allievi del prestigioso istituto del Collegio Romano.

Un gioiello sconosciuto ai più, che per la prima volta apre le sue porte per visite guidate gratuite che permetteranno di ammirare non solo le sale, ma anche alcuni dei preziosi volumi conservati.

Per informazioni è possibile inviare una mail a: vi-ve.visite@beniculturali.it. I gruppi fra le 11 e le 25 persone, inclusi i minori, possono prenotare contattando il numero telefonico 06.32810960 (dal lunedì al venerdì, ore 9.30-18.00) o inviando una mail a vi-ve.prenotazioni@beniculturali.it. Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19.