"Ultima canzone Nuovi linguaggi per F.P. Tosti", Saint Louis College of Music alla Casa del Jazz

Giovedì 25 gennaio andrà in scena una rilettura sperimentale e jazz dei capolavori composti dal maestro abruzzese Francesco Paolo Tosti, per l’occasione riarrangiati da compositori del Saint Louis College Of Music ed eseguiti da un ottetto di giovani studenti internazionali selezionati per l’occasione diretto dal M° Gabriele Ceccarelli.

Il concerto si inserisce all’interno del progetto “Nuovi Linguaggi per Francesco Paolo Tosti”, che mira a diffondere un ascolto alternativo e nuovo del famoso compositore abruzzese, anche attraverso la realizzazione di un cd con relativo booklet contenente l’esecuzione di tutti i brani.10:30 22/01/2024