Sagra dell'Uva di Marino

Torna a Marino la tanto attesa Sagra dell’Uva 2023. La manifestazione vuole essere un’esplosione di gioia, musica e cultura per coinvolgere tutti. Quest’anno ci sarà un ricco calendario di eventi.

In programma la rievocazione storica del ritorno di Marcantonio Colonna dalla battaglia di Lepanto con le truppe, i nobili e il popolo in parata per le vie del centro di Marino. I figuranti vestiti con abiti d’epoca vi faranno vivere la magia di quell’evento storico. Il palco si accenderà con performance teatrali spettacolari che vi faranno ridere, piangere e applaudire! I talenti locali vi faranno innamorare dell’arte e della cultura.

E a chiudere la Sagra dell'Uva, lunedì 2 ottobre, sarà il concerto dei “The Kolors” per ballare tutta la notte. Per tutto il weekend, infine, le bancarelle con prodotti locali delizieranno con le prelibatezze dell’area, dai formaggi ai dolci, e, naturalmente, una vasta selezione di vini.

Il programma completo è disponibile sul sito www.sagradelluvamarino.it