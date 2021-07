Torna la tanto attesa "Sagra della Tellina" a Torvaianica. Dopo il prolungato stop provocato dall'emergenza Covid, nell'estate 2021 il piatto simbolo del litorale romano torna protagonista di una tre giorni.

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, infatti, la manifestazione gastronomica si teerrà non più in piazza Ungheria come un tempo, ma in via Danimarca 97. Ad annunciare il ritorno della tanto attesa sagra è l'Associazione Sviluppo Torvaianica su Facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...