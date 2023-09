Per due weekend consecutivi (30 settembre - 1 ottobre e 7 e 8 ottobre), a Bellegra si celebra la quindicesima "Sagra delle tacchie ai funghi porcini".

Organizzata dalla Pro Loco di Bellegra, la Sagra celebra due prodotti gustosi e tipici della cucina e del territorio bellegrano. Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari.

L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i numerosi boschi di Bellegra sono ricchi in questo periodo dell’anno.



- Pranzo e cena presso gli stand gastronomici

- 3 Punti di Distribuzione per evitare spiacevoli file

- Mercatino Artigianale

- Spettacoli Musicali e Folckloristici

- Area giochi per bambini

- Possibilità di mangiare in una piazza coperta e riscaldata in caso di maltempo

- Parcheggi con Servizio Navetta Gratuiti

- Visite guidate alle Grotte dell’Arco

- Punto Informazione Turistico

Per raggiungere Bellegra:

- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra

- Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra.

A breve, sul sito bellegra.eu e sulle nostre pagine social facebook/prolocobellegra e instagram/visit_bellegra, il programma completo della Sagra.

Contatti:

Pro Loco di Bellegra: (+39) 3345719720 – (+39) 3920233947 - (+39)3806876414