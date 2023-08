Sagra dei Sagnozzi a Riofreddo

Sabato 12 agosto 2023, in piazzale Ricciotti Garibaldi a Riofreddo, torna la Sagra dei Sagnozzi.

I Sagnozzi sono il piatto tipico per eccellenza del paese di Riofreddo, magistralmente preparati a mano con ingredienti semplici come acqua e farina, rappresentano il gusto e la genuinità della tradizione.

Il programma dalla Sagra dei Sagnozzi

Dalle ore 19, apertura stand gastronomici con un menu completo a 12 euro che comprende:

Bruschetta

Sagnozzi sellaru e pummidoro

Salsiccia alla brace

Pomodori

Pane

Bibita

Dalle ore 20:30 XII edizione " Tanto pe canta'": Gara di Karaoke con in palio un buono da 100 euro da spendere presso gli esercizi commerciali di Riofreddo. Previsto anche un mercatino di solidarietà, organizzato dalla Parrocchia di Riofreddo in collaborazione con in Centro Anziani dalle ore 10 alle ore 20 (in via Valeria).