Sagra della porchetta, della fava e del pecorino

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio un intero weekend sarà dedicato ai prodotti simbolo della primavera, dei raduni all’aria aperta sui verdi prati, dei classici pic nic e delle romane scampagnate.

Tanta, ma tanta Porchetta d’Ariccia, calda, croccante, fumante e tenera, accompagnata dal vinello dei Castelli Romani, quello frizzantino e onesto che rallegra la giornata e fa compagnia. Tanta, ma tanta Fava, dei nostri campi, quella biologica di Agricoltura Nuova, prodotto a km 0 per la filiera corta, accompagnata dai pregiati formaggi, ricotte e pecorini sempre di produzione bio ed una sfilza di salumi tipici castellani.

E poi un ricco menù a base di prodotti di stagione e piatti tipici della cucina romana e laziale, dalla mitica Carbonara alla Amatriciana d'autore, dai Ravioli ripieni di porchetta alla Gricia con crema di Fave, abbacchio, maialino, insalate di fave e molto. Un intero weekend da trascorrere sul verde prato della campagna romana, all’interno del nostro AgriPark in Via Castel di Leva 371, dove potrete trovare parcheggio, servizi igienici, animazione per bambini, tavoli e sedute per oltre 1.200 posti, biliardini e ping pong, animali della fattorie, area cani ed il My Fly Zone il parco bike più grande e attrezzato della Capitale.

All’AgriPark, tra l’Ardeatina e la Laurentina, a pochi passi dal Divino Amore, uno spazio curato per eventi e attività all’aria aperta, inserito all’interno della meravigliosa cornice naturale immersa nella campagna romana, dove vi attendono i nostri chef, le nostre trattorie e mastri birrai, per un menù sfizioso con piatti tipici romani, fritti e vini di qualità. Una location affascinante ed ideale per tutta la famiglia dove si può trascorrere in serenità giornate indimenticabili all’insegna del buon cibo e della convivialità all’aria aperta.

DOVE: Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova presso AgriPark – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Sabato 30 aprile dalle ore 12 alle 23 e Domenica 1 maggio 2022 dalle ore 11 alle ore 17.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook. L’evento funziona come una classica sagra con tavoli liberi che vanno occupati dai visitatori al loro arrivo. Si chiede di conoscere il numero delle persone al fine di organizzare al meglio la manifestazione.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto ma nei luoghi al chiuso come i bagni è obbligatorio l’uso della mascherina mentre nelle aree comuni, come le file per le casse o per il servizio, invitiamo al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro ed all’uso della mascherina e/o dei dispositivi di protezione.

Nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzarsi le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.

A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 700 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dallo staff.

Nel villaggio appositamente realizzato verranno posizionati tavoli e sedie, servizi comuni tutti nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza da contagio da covid-19. Segui tutte le novità dell’evento ed il menù dei nostri ristoratori sulle pagine facebook: Roma Food Village, Agricoltura Nuova Castel di Leva, Chef di Strada, La Compagnia della Terra Alta, Agricoltura Nuova Valle di Perna.