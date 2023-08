Sagra della Porchetta di Ariccia 2023

Prezzo non disponibile

Torna la sagra della porchetta di Ariccia. Edizione numero 71 per quello che è uno degli eventi più attesi dei Castelli Romani. Da venerdì 1 a domenica 3 il paesino dei Castelli si trasformerà nel punto di riferimenti per gli amanti della porchetta.



Durante la tre giorni sarà possibile ripercorrere e ricostruire la storia del prodotto e carpirne le peculiarità che l'hanno reso un alimento unico, riconosciuto in tutto il mondo, tanto che possiamo dire senza paura di essere smentiti che non c'è porchetta senza Ariccia, non c'è Ariccia senza porchetta.

Allieteranno la kermesse gastronomica come di consueto gli stand dei produttori aderenti al consorzio IGP. Clou sarà il lancio di panini (GUARDA QUI IL VIDEO) in piazza della Corte, previsto per domenica alle ore 18.30.

In occasione della sagra palazzo Chigi di Ariccia resterà aperto anche di sera e sarà possibile effettuare la visita guidata del Piano Nobile e della cucina monumentale. L'ingresso costerà 5 euro.

Durante la sagra è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche o analcoliche in bicchieri e bottiglie di vetro. La somministrazione può avvenire solo in bicchieri di carta o altro materiale biodegradabile. Vietato l'abbandono di bottiglie di vetro.