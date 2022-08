Dopo due anni di stop torna l'attesissima Sagra della porchetta di Ariccia. Nel primo weekend di settembre, precisamente da venerdì 2 a domenica 4, si celebrerà la settantesima edizione di uno degli appuntamenti gastronomici più famosi del Lazio.

"Questa settantesima edizione è un vero e proprio traguardo. Finalmente si riparte", sono state le parole soddisfatte del sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli. L'ultima edizione della Sagra della porchetta di Ariccia si era infatti tenuta nel 2019, poi il Covid aveva bloccato tutte le sagre, ma il 2022 segna un nuovo inizio.

La sagra della porchetta si svolgerà nel centro storico della città dei Castelli Romani, in particolare in piazza di Corte, in piazza della Repubblica, a Galloro e Borgo San Rocco. Tutta la cittadina sarà in festa, a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 2 settembre. Non mancherà l'intrattenimento per i più piccoli, in piazza di Corte alle 17, mentre alle 18 avrà inizio la sfilata degli sbandieratori delle contrate di cori. Dal Ponte Monumentale alla Piazza di Corte ci sarà la parata dei bersaglieri.

Sabato 3 l'appuntamento, oltre che con la porchetta ovviamente, sarà con spettacoli, concerti e attività per i più piccoli. Alle 18,30 è in programma la corsa dei sacchi, dalle 21 ci saranno gli spettacoli di Rocco il Gigolò, Gianluca Fubelli e i Figli delle Stelle.

Domenica 4 settembre, infine, a chiudere la settantesima edizione della Sagra della porchetta, sarà la premiazione dei produttori di porchetta nella mattinata. Nel pomeriggio, alle 18,30, il tradizionale lancio dei panini con la porchetta IGP dal palco e dal balcone della Locanda Martinelli e, a seguire, lo spettacolo di Max Giusti "Va tutto bene", alle 21 in piazza di Corte. In chiusura, poco prima della mezzanotte, spettacolo pirotecnico.