Polenta di Natale al Parco Romano Biodistretto di Ariccia

Tutti invitati all’aperto fra le querce secolari ad incontrare gli amici e scambiarvi gli auguri a Foresta di Natale a Parco Romano Biodistretto a condividere i pranzi contadini con le ricette della tradizione, con le migliori birre artigianali di Fustock birreria, il vin brulé, le tisane del benessere, la cioccolata calda con la panna, le caldarroste e i biscotti allo zenzero.

Sabato 18 dicembre Pranzo contadino funky… Musica live con Valentina Viola, voce e Samuele Paratore, polistrumentista.

Domenica 19 dicembre Pranzo contadino in sax…. Musica live con Jes, voce e Claudia Di Pietro, sax.

Un week end speciale di festa all’aria aperta immersi nella natura al Mercato Contadino di Ariccia con la Polenta di Natale “fatta in casa” nel vero senso della parola visto che verrà preparata amorevolmente con tutti gli ingredienti dei produttori presenti al Farmer’s Market, con il sugo rustico al pomodoro (vegano), con i funghi e per chi lo desidera con il pecorino, per far arrivare nei piatti dei frequentatori del mercato contadino una saporita fetta di “sole domestico”, che restituisce tutto il sole con cui in estate è cresciuta la pannocchia” per citare lo scrittore Carlo Castellaneta.

Accanto ai contadini anche tanti artigiani doc con manufatti unici e originali, espressione di arte e creatività

L’Albero di Natale spiccherà in mezzo all’agorà fra i banchi dei produttori agricoli, costruito con i legni e materiali di scarto all’insegna delle 3 “R”: riduci, riusa, ricicla, addobbato con la frutta saporita e succosa, proveniente dagli orti dei coltivatori locali e autentici, che nessuna multinazionale potrebbe recapitare a domicilio.

Laboratori artistici e attività ludiche creAttive per bambini dalle ore 10,30 alle 12,30.

Infine un appello a tutte le persone di buon senso a usare il meno possibile la tastiera per ordinare un regalo uguale a tanti altri, ma scegliere quest’anno con il cuore.

Quale migliore occasione per scegliere un dono di Natale di sicuro gradimento? Una bottiglia di vino, di birra artigianale, un formaggio di qualità, una marmellata e gli altri prodotti del mercato contadino sotto l’albero al posto del cibo industriale griffato. I regali di Natale anche quest’anno al mercato contadino saranno unici, creati direttamente dagli artigiani e dai contadini.

Ti aspettiamo senza prenotazione!

Info: msg whatsapp 3898830642

Artigiani e associazioni interessati a partecipare: parcoromano.green@gmail.com

Bike Point e Ciclofficina a Parco

Escursioni in bicicletta classica ed elettrica grazie a @bicycl-e info 3510043528 www.bicycl-e.com

Ingresso gratuito.

L'evento si svolge interamente all'aperto fra alberi secolari, nel rispetto delle norme vigenti.