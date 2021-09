Sagra del Pizzutello a Tivoli

Prezzo non disponibile

Tra i tanti eventi che arricchiranno le giornate e le serate settembrine della manifestazione del Settembre Tiburtino, centrale sarà la 73esima Sagra del pizzutello, l’uva “corna” come viene citata da Plinio Il Vecchio nella sua opera Naturalis historia, che si terrà sabato 11 e domenica 12 settembre in piazza del Plebiscito. L’evento è realizzato in compartecipazione con la Proloco Tivoli e la comunità Slow Food del pizzutello nel paesaggio tiburtino, che coordinano anche gli eventi legati alla sagra.

L’Unione dei commercianti dell’area tiburtina ha manifestato l’interesse di partecipare all’organizzazione della 73esima sagra dell’uva di Tivoli e di chiamare a raccolta tutte le forze del territorio con l’intento di celebrare al meglio il pizzutello, di mostrare il lavoro dei coltivatori e di mettere al centro dell’evento la città di Tivoli.

Nelle due serate dedicate alla degustazione dell’uva pizzutello di Tivoli, sabato 11 e domenica 12, dunque, ci sarà l’occasione per riscoprire le tradizioni culinarie tiburtine più antiche attraverso un’accoglienza “emozionale” rivolta sia ai cittadini, sia a tutti i turisti e ai visitatori che vorranno provare le tipicità e ascoltare le storie della città di Tivoli.

Il programma prevede:

Sabato 11 settembre

Ore 9.30-11.30 – Passeggiata nei pergolati di pizzutello di via degli Orti e strada del Tartaro, a cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene (per informazioni e prenotazioni: 3396361972);

Ore 17.30 – via del Trevio /via Palatina : “I miti di Tivoli”, statue parlanti, a cura dell’associazione Sulphuri Artem;

Ore 18 – cortile della Rocca Pia: tavola rotonda sul tema “Pizzutello di Tivoli, il progetto di valorizzazione del paesaggio delle pergole di Pizzutello”, a cura del Comune di Tivoli, di Slow food Tivoli e Valle dell’Aniene, della comunità Slow food delle uve pizzutello nel paesaggio tiburtino, dell’AIAPP architettura del paesaggio, dell’associazione “Orti irrigui”;

Ore 18.15 – area dei Votani (santuario di Ercole Vincitore e Orti Estensi): visita guidata “Le vigne del Cardinale”, a cura del dott. Sergio del Ferro, Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ;

Ore 18.30 – piazza Campitelli: “Raccontami una storia”, festival di narrazione (prima edizione) e “Ti regalo gli occhi miei, omaggio a Gabriella Ferri di e con Vanessa Cremaschi e con Giovanna Famulari;

Ore 20 – vie del centro storico: “La notte dei calici”, tour enogastronomico musicale nel centro storico tiburtino;

Ore 20.30 – Villa d’Este: “Cinema Villae Festival”.

Domenica 12 settembre – Piazza Plebiscito:

Ore 11.00: saluti istituzionali e presentazione dei coltivatori e della produzione delle uve;

Ore 11.30: benedizioni delle uve;

Ore 12: esibizione delle “Tamburellare tiburtine”;

Ore 12.30: distribuzione delle uve alla cittadinanza sino a esaurimento scorte;

Ore 16: “Le Vinalie nell’antica Roma”, rappresentazione a cura del gruppo storico “Publio Elio Adriano”;

Ore 17: “La voce del tamburello”, esibizioni gruppi coreutici di Sant’Angelo Romano e “Tamburellare tiburtine”;

Ore 18.30: esibizione di danza dell’Accademia RR ballet;

Ore 21: “Fior d’amaranto”, canti della tradizione popolare romana e della campagna romana, a cura di Stefania Placidi Trio.

