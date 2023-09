Torna a Roma l'attesa Sagra del Pesce Fritto e Baccalà

Tante buonissime specialità da gustare sotto il cielo stellato di Roma, sta per tornare una delle feste più amate dai romani e non solo: la Sagra del Pesce Fritto e Baccalà, l'evento ideale per tutti i buongustai che adorano il fritto di mare da accompagnare ad ottimi cocktail, vini, birre artigianali e squisiti dolcini da gustare in compagnia.

La Sagra, le proposte

Il grande e imperdibile evento segna la chiusura della stagione all’aperto di Eataly Roma. Dal 7 al 10 settembre dalle 18.30 alle 00.30, sotto il cielo stellato e ascoltando buona musica, ci si potrà aggirare tra gazebo e food truck nel piazzale davanti lo store romano e godersi la strepitosa frittura di mare di Pro Loco Fiumicino, come anche il tradizionale filetto di baccalà ed i panini di Lo Stravizio Street Food & Art, che propone il Polpotto con pane aromatizzato alla curcuma, friariello, polpo alla piastra con olio aromatizzato al limone, stracciatella e pomodoro secco e il Polpo Fritto, con pane aromatizzato alla curcuma, polpo fritto con farina di semola, cacio cavallo e scarola ripassata con olive taggiasche.

Ai Sapori campani dalla Locanda del Baccalà gusterete invece i buonissimi paccheri con baccalà, i mezzi ziti alla genovese di mare e anche la bruschetta con baccalà. Immancabili la piadina e lo gnocco fritto di Mozao arricchiti con baccalà e sfiziosi abbinamenti. Goduriose le proposte di Ci-Va’Cibo Vagabondo: cubo di baccalà fritto alla semola, polpo fritto e scamorza in carrozza con pesce Alaccia.

Pit stop da Gingiro per assaggiare maritozzo, tako e bao ma anche drink classici e signature drink come il Rosso di sera, una rivisitazione del Negroni e il Pepper One, una tequila infusa al peperone arrostito. Pasticceria Lisita propone sfogliatelle, cannoli e babà. Per una birra artigianale italiana e un cocktail alla spina sosta obbligata da Birra di Classementre per bibite analcoliche, vini al calice e alla mescita recatevi al gazebo del Bar di Eataly.

Informazioni utili

L’ingresso alla Sagra è gratuito, le proposte possono essere acquistate alle casse tramite gettoni (1 gettone: 2 euro) e vantaggiosi carnet. Le casse chiudono 30 minuti prima della fine dell’evento. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale di Eataly dove potete trovare il programma completo dell'evento.