Festa delle More nella frazione di Guadagnolo

Sabato 18 e domenica 19 settembre a Guadagnolo è in programma la Festa delle More. Un appuntamento annuale della Pro Loco del paese, che invita tutti a recarsi in questo piccolo paese situato a 1218 metri sul livello del mare. Un luogo dove si possono ammirare i fantastici panorami che lo circondano. La sagra si svolge in Piazza Dante Alighieri. Per partecipare all'evento è necessario presentare il Green Pass.

