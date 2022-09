Si svolge a Bellegra, “Città dei Panorami” a 815 metri d’altezza tra la Valle del Sacco e la Valle dell’Aniene in provincia di Roma, nei Weekend di Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre 2022 e Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2022 in Piazza del Municipio, Piazza Giovanni Paolo II° e Piazza della Libertà, la quattordicesima edizione della “SAGRA DELLE TACCHIE AI FUNGHI PORCINI”, organizzata dalla Pro Loco di Bellegra, che celebra due prodotti gustosi e tipici della cucina e del territorio bellegrano.

Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova, che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari. L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i numerosi boschi di Bellegra sono ricchi in questo periodo dell’anno.

Durante la Sagra sarà possibile pranzare e cenare presso gli stand gastronomici degustando un menù da 20 € che comprende pane e funghi porcini, un piatto di tacchie ai funghi porcini, un secondo di carne con funghi porcini, una bottiglina di vino o di acqua. Alternativamente sarà possibile prendere i piatti del menù singolarmente. Per i bambini è previsto un menù da 10 € con cotoletta, patatine e coca cola. Saranno presenti tre punti di distribuzione dei pasti dislocati in diverse zone del paese in modo da evitare spiacevoli file.

La Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini prevede per Sabato 1 Ottobre dalle ore 11,00 l’allestimento del Mercatino di artigianato, oggettistica e prodotti tipici ed il pranzo a base di tacchie e funghi porcini; mentre dalle ore 19,00 si potrà cenare presso gli stand gastronomici, allietati da uno spettacolo musicale. Domenica 2 Ottobre la Sagra prevede l’apertura del mercatino di artigianato, oggettistica e prodotti tipici alle ore 10,30, e l’apertura degli stand gastronomici dalle ore 12.00. Nel pomeriggio ci sarà l’esibizione di un gruppo musicale itinerante. Sabato 8 ottobre previsto sempre il Mercatino e pranzo e cena a base di tacchie e funghi porcini e in serata uno spettacolo con “Martufello”. Domenica 9 Ottobre ancora Mercatino e pranzo a base di tacchie e funghi porcini mentre nel pomeriggio si svolgerà la ottava edizione del Corteo Storico “Gens Vitellia” con rappresentazioni in costumi tipici. Durante i giorni della sagra sarà presente un’area giochi per bambini con animazione, ci sarà la possibilità di visitare le suggestive Grotte dell’Arco, ed il Convento di San Francesco. Ci sarà la possibilità di fare percorsi trekking su sentieri adatti a tutti all’interno del bosco “Fonte Nocchietta” ed ammirare i numerosi punti panoramici del paese.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno di un’ampia sala coperta e riscaldata.

Per raggiungere Bellegra:

- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra

- Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra. Per informazioni: Pro Loco di Bellegra 3345719720 – 3806876414 - www.bellegra.eu