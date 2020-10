Sagra delle More 2020

Domenica 11 ottobre, a Capranica Prenestina (provincia di Roma) si terrà la IV edizione della Sagra delle More. Un appuntamento tradizionale che, nell'autunno 2020, torna nel rispetto di tutte le misure di prevenzione anti-Covid.

Una sagra in forma ridotta che avrà inizio alle 10. Ci saranno stand di prodotti tipici a base di more selvatiche (more, marmellate, crostate, biscotti, dolci). Dalle 11 alle 13 si svolgerà la rievocazione dell'antica ricetta della marmellata di more a seguire intrattenimento musicale.

È possibile prenotare marmellate e dolci a base di More Selvatiche contattando il numero 338.4236.924. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/comunedicapranicaprenestina