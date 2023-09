Sagra delle castagne a Soriano nel Cimino

Torna la 56esima edizione della Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino. L'Autumnus in Civitate Suriano avrà inizio sabato 23 settembre e continuerà per 3 weekend, fino a domenica 15 ottobre.

Una grande festa che vedrà protagoniste le castagne, insieme agli usi e costumi del borgo. Di seguito il programma completo della manifestazione:

Dal 23/09/23

Mostra di vestiti e gioelli storici “ Vestimenta Historiae” dal 300 al 500

Via della Rocca- Castello Orsini

Domenica 24/09/23

Ore 08,00

Donazione Sangue “Le Contrade per l’AVIS” – a cura della Sezione Avis “ Dante Terzini” di Soriano nel Cimino.

Primo Weekend

Venerdì 29 settembre

Ore 11.00

Conferenza stampa

(Sala Consiliare – Piazza Umberto I)

Ore 16.30

Convegno : “Paesaggi Cimini. Trasformazioni del territorio tra età romana e medioevo”

Relatori : Dott.ssa Eleonora Storri e Dott. Giancarlo Pastura

(Sala Consiliare – Piazza Umberto I)

Ore 21.30

Cerimonia di apertura della 56^ Edizione della Sagra delle Castagne

“Benedizione degli Arcieri e Cavalieri – Offerta dei Ceri e Doni alla Chiesa”

(Piazza V. Emanuele II) – Ingresso: euro 3

Sabato 30 settembre

Ore 9.00

“Le bancarelle di Soriano” – Mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage.

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)

Ore 10.30

Il cielo degli Orsini: stelle e pianeti sopra Soriano al tempo di Niccolò III.

Incontro con l’astrofisico Paolo Colona, Direttore dell’Accademia delle Stelle e membro della Società Italiana di Acheoastronomia.

(Sala Consiliare Piazza Umberto I)

Ore 15.00

Esibizione dei Giovani Focolieri e Musici della Contrada San Giorgio e dei Giovani Spadaccini del Rione Rocca.

(Piazza V. Emanuele II)

Ore 18.00

Tra storia e fantasy: a colloquio con Giovanni Melappioni autore di romanzi storici.

(Sala Consiliare – Piazza Umberto I)

Ore 19,00

“1973: come tutto ebbe inizio” – Evento di inaugurazione dei festeggiamenti del 50° anno del Gruppo Storico Spadaccini

(Largo Augusto Barzellotti)

Ore 21.30

Esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Trinità

a seguire

“I suoni del sortilegio” – a cura Musici della Contrada Papacqua

(Piazza V. Emanuele II) – Ingresso: euro 6

Domenica 1 ottobre

Ore 9.00

“Le bancarelle di Soriano” – Mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage.

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)

Ore 10.00

Esibizione dei Giovani Sbandieratori della Nobile Contrada Trinità e dei Giovani Musici della Contrada Papacqua.

(Piazza V. Emanuele II)

Ore 10.30

Visite guidate per Soriano tra Storia e Leggenda in collaborazione con l’Ass. Terzo Millennio.

(Ufficio Turistico – Piazza V. Emanuele II)

Ore 12,00

Lettura del Bando di Sfida (per le contrade e rioni)

Ore 14,00

Assembramento e partenza del Corteo per lo Campo de li Giochi

(Piazza V. Emanuele II)

Ore 15.00

Disputa de lo Palio delle Contrade

(Campo de li Giochi – Loc. Giannotti) – Ingresso: euro 5,00

Ore 18.00

Proclamazione del Vincitore de lo Palio delle Contrade

(Piazza V. Emanuele II)

Secondo Weekend

Giovedì 5 ottobre

Ore 20,00

Cena di beneficenza a cura della locale Sezione CRI

(Taverna delle Acque – Contrada Papacqua)

Venerdì 6 ottobre

ore 10,30

Presentazione del premio nazionale del libro storico

(Sala Consiliare Piazza Umberto I)

Ore 17,00

Presentazione del volume:‘Vanitas. La vanità degli uomini nell’ Italia del Quattrocento.Copricapi, acconciature e vesti’

a cura dell’autrice Elisabetta Gnignera

(Sala Consiliare Piazza Umberto I)

Ore 21.30

Esibizione dei Esibizione del Gruppo Storico Spadaccini del Rione Rocca

a seguire

“FIAMMA” – Esibizione del gruppo Musici, Focolieri e Armigeri della Contrada San Giorgio

(Piazza V. Emanuele II)

Ingresso: euro 6,00

Sabato 7 ottobre

Ore 9.00

“Le bancarelle di Soriano” – Mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage.

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)

Ore 10,00

Le rievocazioni storiche nel Lazio: un network virtuoso – esperienze a confronto.

A cura Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio

(Sala Consiliare Piazza Umberto I)

Ore 10,00

Urban nature: la festa della natura in città in collaborazione con WWF, Proloco e ass, Zeta. Donazione piante da parte del WWF.

(Viale Vittorio Emanuele III)

Ore 10.30

Visite guidate per Soriano tra Storia e Leggenda in collaborazione con l’Ass. Terzo Millennio.

(Ufficio Turistico – Piazza V. Emanuele II)

Ore 15.30

Esibizione “ Dell’arte della caccia colli uccelli de’ Falconieri”

a cura della Contrada San Giorgio

(Piazza V. Emanuele II)

ore 17,30

Presentazione del “ Progetto Lab”

Percorsi formativi correlati alle professioni cinematografiche e teatrali

A cura associazione Etruska

Cinema/teatro Florida

Ore 21.30

Rievocazione Storica – Soriano tra Storia e Leggenda

(Piazza V. Emanuele II) – Ingresso: euro 10,00

a seguire

Cruciatus Doloris -Spettacolo di torture medievali

a cura del Gruppo Storico Spadaccini

(Castello Orsini Via della Rocca)

Domenica 8 ottobre

Ore 9.00

“Le bancarelle di Soriano” – Mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage.

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)

Ore 10,00

Urban nature: la festa della natura in città in collaborazione con WWF, Proloco e ass, Zeta. Donazione piante da parte del WWF.

(Viale Vittorio Emanuele III)

Ore 10,30

43^ Edizione del Premio Nazionale “Vojola d’Oro”

(Cinema Teatro Florida – Piazza G. Marconi)

Ore 15.00

Corteo Storico – Soriano e i suoi Rioni

(Piazza V. Emanuele II e per le Vie del Paese) – Ingresso: Euro 12,00

a seguire

Cruciatus Doloris -Spettacolo di torture medievali

a cura del Gruppo Storico Spadaccini

(Castello Orsini Via della Rocca)

Terzo Weekend

Lunedì 9 ottobre

Ore 21,00

“Il Grande Spavento “ ovvero “il mio diario del Vajont” 60 anni dalla tragedia

A cura associazione Etruska Produzioni

(Palazzo Chigi-Albani)

Giovedì 12 ottobre

Ore 20,00

Cena di benificienza a cura della Sezione Avis “ Dante Terzini” di Soriano nel Cimino

(Taverna della “Vecchietta” – Nobile Contrada Trinità)



Ore 21,00

Commedia “ Storia di fanti,sottane e briganti” – Farsa storica in due atti Regia di M. Annesi

(Cinema- Teatro Florida)

Ingresso : euro 5,00 ( posti limitati)

Venerdì 13 ottobre

Ore 10.00

Convegno internazionale di studi” Cittadini dell’archeologia (Archeologia dei cittadini). Patrimonio sostenibile per paesi vivi”.

Organizzato dal Comune Soriano nel Cimino, dal Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino e dall’ Ente Sagra delle Castagne, in collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia – DISTU e DISUCOM, l’Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali e l’Università Carlos III de Madrid – Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.

(Sala Consiliare – Piazza Umberto I)

Ore 20.00

Convivium Secretum – (16^ edizione)

Percorso enogastronomico tra i sapori dei tempi antichi presso le Taverne delle quattro Contrade

(Posti limitati. Prenotazione obbligatoria) – Ingresso: euro 25,00

a seguire

Cruciatus Doloris -Spettacolo di torture medievali

a cura del Gruppo Storico Spadaccini

(Castello Orsini Via della Rocca)

Sabato 14 ottobre

Ore 09,00

“Le bancarelle di Soriano” – Mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage.

(Viale V.Emanuele III – Piazzale Belvedere)

ore 09,30

Passeggiata di beneficienza a supporto dell’associazione “Un desiderio di Irene E.T.S.”

Camminata del” Sor Pasquale”

(Partenza da Piazza V. Emanuele II e arrivo piazza Umberto I)

Ore 10,00

Convegno internazionale di studi” Cittadini dell’archeologia (Archeologia dei cittadini). Patrimonio sostenibile per paesi vivi”.

Organizzato dal Comune Soriano nel Cimino, dal Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino e dall’ Ente Sagra delle Castagne, in collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia – DISTU e DISUCOM, l’Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali e l’Università Carlos III de Madrid – Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.

(Sala Consiliare – Piazza Umberto I)

Ore 15,00

Giochi Popolari- sfida tra le quattro Contrade

(Piazza Vittorio Emanuele II) – Ingresso: euro 4,00

Ore 21.30

“Tamburi e Spade, Bandiere e Fuoco”.

Esibizione dei gruppi delle 4 Contrade.

(Piazza V. Emanuele II) – Ingresso: euro 6,00

Domenica 15 ottobre

Ore 8,30

Torneo Nazionale – Gara di tiro storico

in collaborazione con L.I.A.S. Lega Italiana Arcieri Storici

Ore 09,00

“Le bancarelle di Soriano” – Mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage.

(Viale V.Emanuele III – Piazzale Belvedere)

Dalle ore 10,00 alle 12,00

“Alacris Civitas” – Scene di vita quotidiana nella Soriano tra medioevo e rinascimento, a cura delle quattro contrade.

Dalle ore 15,00

Degustazione di caldarroste

(Piazza V. Emanuele II)

Ore 16.00

Cerimonia di premiazione della migliore scena “ Alacris Civitas” e del Convivium Secretum.

(Piazza V. Emanuele II)

ore 17,30

Premio Confartigianato “ Riconoscimento al lavoro” – 7° edizione

(Sala Consiliare – Piazza Umberto I)