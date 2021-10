Sagra delle Castagna a San Martino al Cimino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre la Pro Loco di San Martino al Cimino organizza la 33esima Sagra delle Castagne. Due giornate all'insegna della castagna, che faranno rivivere le emozioni che solo la Sagra della Castagna porta in questo piccolo e incantevole borgo.

Il menù prevede antipasti con spalla, capocollo, salame, bruschetta e fagioli all’uccelletta; primo di polenta con funghi porcini o al ragù; per secondo una grigliata mista di arrosticini, salsiccia e pancetta; contorno e dolce. Novità importante è quella riguardante il menù da asporto, per dare la possibilità a tutti di poter gustare il nostro menù direttamente da casa. Menù adulti 18 euro, inclusa acqua da mezzo litro. Menù bambini 9 euro a bambino, inclusa acqua da mezzo litro.

Pranzo e cena organizzati dalla Proloco di San Martino presso il cantinone (Palazzo Doria Panphilj), visite guidate al palazzo, bancarelle che interesseranno le zone limitrofe del palazzo e della chiesa cistercense. In programma vari spettacoli che impegneranno la giornata situati nello splendido sagrato della chiesa e prodotti tipici da assaporare nelle varie attività commerciali del paese.

Le normative anti-Covid non obbligano ad indossare la mascherina all'aperto, tra le bancarelle e durante gli spettacoli, ma ovviamente ci dovrà essere del distanziamento in luoghi di affollamento. Per partecipare al pranzo ed alla cena organizzati dentro il cantinone sarà necessario possedere il Green Pass o aver fatto un tampone.

Informazioni e prenotazioni: 347 6246080 / 348 6492496