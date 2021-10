Sagra della zucca e della castagna a Roma

Per tutti gli amanti della CASTAGNA e delle CALDARROSTE, festeggiamo l'autunno in un weekend dedicato al prelibato frutto.

Montagne di CASTAGNE arrosto calde e abbrustolite, dolci e morbide verranno cotte in giganteschi bracieri come la tradizione vuole da vecchi maestri abruzzesi e umbri. Ovviamente, oltre alla degustazione il prelibato frutto si potrà anche acquistare fresco dalle nostre aziende agricole del Viterbese e di Avezzano.



Mentre la Zucca sarà la protagonista di piatti gustosi e raffinati. Dai Ravioli ripieni di Zucca, Ricotta e Amaretti agli Strangozzi alla gricia e crema di Zucca, dai tonnarelli Cacio, Pepe e Zucca al classico ma intramontabile Risotto alla crema di zucca con provola e scaglie di grana.

Non mancheranno per i più golosi dolci a base di Zucca e Castagne: dallo strepitoso Mont Blanc, tutto rigorosamente preparato sul posto alle torte di Zucca e crostate di marmellate.





DETTAGLI: Degustazione di CASTAGNE E MARRONI dei Monti Cimini, dei colli abruzzesi e della bassa Umbria. Caldarroste cotte al momento in bracieri a legna o su barbecue a carbone, oppure fresche da acquistare per poi gustarle comodamente a casa.

Menù a cura dei nostri cuochi e ristoratori a base di castagne. A disposizione 800 posti a sedere, servizi igienici, parcheggio fino ad esaurimento posti (circa 400)

DOVE: Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Sabato 16 ottobre dalle ore 11 alle ore 23 e Domenica 17 ottobre dalle ore 11 alle ore 17.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia. Green Pass obbligatorio.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto ma nei luoghi al chiuso come i bagni è obbligatorio l’uso della mascherina mentre nelle aree comuni, come le file per le casse o per il servizio, è preferito l’uso della mascherina.

Nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzarsi le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.

DETTAGLI:

A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 700 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.

Nel villaggio appositamente realizzato per la nostra Sagra verranno posizionati tavoli e sedie, servizi comuni tutti nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza da contagio da covid-19.

Segui tutte le novità dell’evento ed il menù dei nostri ristoratori sulle pagine facebook: Roma Food Village, Chef di Strada, La Compagnia della Terra Alta, Italy Food Porn Roma

IL PARTICOLARE: L’azienda Agricola Orlandi Tartufi di Avezzano, raccoglie e seleziona Tartufi nella propria tartufaia di Avezzano, dove con passione per diversi anni ha piantato e curato oltre 1000 piante tra noccioli, faggi e querce. Oggi la raccolta del Tartufo avviene grazie all’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo. Durante la Sagra ci sarà la possibilità di acquistare Tartufi freschi bianchi e neri a seconda della raccolta, Tartufi trasformati sotto forma di creme, salse, patè, prodotti caseari e di norcineria al tartufo.

COME RAGGIUNGERCI

Da Porta San Giovanni prendere il Bus 218

Dalla Via Ardeatina prendere il Bus 074

Dal GRA uscita Laurentina o Ardeatina direzione Santuario del Divino Amore



Per info e contatti:

FB: Roma Food Village – Compagnia della Terra Alta

Email: info@terraalta.it

Sito web: terraalta.itWhatsapp 3393370689

