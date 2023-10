Sagra della zucca e della castagna a Castel di Leva

Un evento dedicato a tutti gli amanti della CASTAGNA e delle CALDARROSTE, per festeggiare l’arrivo dell'autunno e consacrare l’ottobrata romana in un weekend tutto da gustare. Montagne di CASTAGNE arrosto calde e abbrustolite, dal sapore dolce e dalla morbida consistenza, verranno cotte in giganteschi bracieri, come vuole la tradizione, dalle mani esperte di vecchi maestri abruzzesi e umbri.

La Castagna, come la Zucca saranno i protagonisti del weekend 14 e 15 ottobre 2023 all’AgriPark in Via Castel di Leva 371, e saranno gli elementi principi di un ricco menù offerto dalle 5 trattorie presenti nel Parco. Per i più golosi verrà proposta la Zuppa di Ceci, Castagne e Porcini con crostini di pane al rosmarino, una delizia infinita che unisce la tradizionale cucina popolare abruzzese con lo stile gourmet più moderno.

La Zucca sarà la protagonista di primi piatti gustosi e raffinati, come i Ravioli ripieni di Zucca, Ricotta e Amaretti, Tonnarelli alla gricia su crema di Zucca, ed ancora Tonnarelli di matrice biologica alla Cacio, Pepe e Zucca, Risotto alla crema di zucca con provola e scaglie di grana ed ancora un tagliolino all’uovo con un abbinamento azzardato quanto squisito tra zucca e tartufo.

Non mancheranno per i più golosi dolci a base di Zucca e Castagne: dallo strepitoso Mont Blanc, tutto rigorosamente preparato sul posto, alle torte di Zucca e crostate di marmellate. Il prelibato frutto oltre ad essere arrostito ed utilizzato nelle cucine dai vari ristoratori, si potrà anche acquistare fresco esposto sui banchi delle aziende agricole della Tuscia Viterbese e degli alti colli abruzzesi, selezionate per l’occasione.