Sagra della zucca e della castagna

Per tutti gli amanti della Castagna e delle caldarroste, si festeggia l'autunno in un weekend dedicato al prelibato frutto.

Montagne di Castagne arrosto calde e abbrustolite, dolci e morbide verranno cotte in giganteschi bracieri come la tradizione vuole da vecchi maestri abruzzesi e umbri. Ovviamente, oltre alla degustazione il prelibato frutto si potrà anche acquistare fresco dalle nostre aziende agricole del Viterbese e di Avezzano.

Mentre per i più golosi verrà proposta la Zuppa di Ceci, Castagne e Porcini con crostini di pane al rosmarino, una delizia infinita che unisce la tradizionale cucina popolare abruzzese con lo stile gourmet più moderno. Mentre la Zucca sarà la protagonista di piatti gustosi e raffinati.

Dai Ravioli ripieni di Zucca, Ricotta e Amaretti agli Strangozzi alla gricia e crema di Zucca, dai tonnarelli Cacio, Pepe e Zucca al classico ma intramontabile Risotto alla crema di zucca con provola e scaglie di grana. Non mancheranno per i più golosi dolci a base di Zucca e Castagne: dallo strepitoso Mont Blanc, tutto rigorosamente preparato sul posto alle torte di Zucca e crostate di marmellate.



DETTAGLI: Degustazione di CASTAGNE E MARRONI dei Monti Cimini, dei colli abruzzesi e della bassa Umbria. Caldarroste cotte al momento in bracieri a legna o su barbecue a carbone, oppure fresche da acquistare per poi gustarle comodamente a casa.

Menù a cura dei nostri cuochi e ristoratori a base di castagne. A disposizione 1.600 posti a sedere, servizi igienici, parcheggio fino ad esaurimento posti (circa 400)

DOVE: Agri-Park presso Azienda Biologica Agricoltura Nuova – Via Castel di Leva 371

QUANDO : Sabato 15 ottobre dalle ore 12 alle ore 23 e Domenica 16 ottobre dalle ore 11 alle ore 17.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia. Green Pass obbligatorio.

DETTAGLI:

A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 1.400 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.



Per info e contatti:

Email: info@terraalta.it

Sito web: agricolturanuova.it

Whatsapp 3393370689