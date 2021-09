Sagra della Stesa a Strangolagalli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Pro Loco del Comune di Strangolagalli ha organizzato per sabato 9 ottobre la XXIII Sagra della Stesa. La "STESA" è un evento che ha lo scopo di far conoscere questo prodotto della tradizione. Consiste in un impasto di acqua e farina, steso con il matterello e fritto. Buona semplice oppure farcita con salumi, formaggi, verdura.

L’evento sarà accompagnato dalla musica del gruppo I Salta Pizzica.

In linea alle disposizioni di legge in tema di eventi all’aperto, l’ingresso all’area di svolgimento della manifestazione è consentito ai soggetti in possesso del certificato verde COVID-19.

Per informazioni: 366 122 3802

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...