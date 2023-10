Sagra della Seppia - La sfida 2023

La quarta edizione della Sagra della Seppia sarà caratterizzata da “La Sfida”, un duello a colpi di ricette tra quattro ristoranti del centro di Ostia: Agnese Bistrot, Gastaldino, Grace e Il Pesce di Ostia.

L’evento si svolgerà in quattro serate, dal 12 al 15 ottobre 2023, durante le quali i locali in gara proporranno a rotazione il loro menu (antipasto, primo piatto e secondo) interamente a base di seppia.

A giudicare i piatti dei quattro ristoranti in gara, ci sarà una giuria speciale composta da ex concorrenti della trasmissione tv MasterChef 11, da alcuni volti noti del territorio e dal pubblico che interverrà alla kermesse. Domenica 15 ottobre, nella serata conclusiva, verrà proclamato il ristorante vincitore e verranno assegnati anche i riconoscimenti per il miglior antipasto, il miglior primo piatto ed il miglior secondo a base di seppia.

La giuria

A giudicare i piatti proposti dai locali protagonisti della manifestazione, ci saranno, tra gli altri, 4 protagonisti della trasmissione televisiva MasterChef 11 andata in onda su Sky da dicembre 2021 a marzo 2022, ovvero: Pietro Adragna, Andrealetizia Pedrini, Nicky Brian Perera e Dalia Rivolta.

Oltre a dare la loro valutazione ai 4 menù presentati per La Sfida, i concorrenti del noto programma televisivo forniranno una serie di preziosi consigli utili sulle preparazioni a base di seppia. Della Giuria, inoltre, faranno parte alcuni volti noti del territorio lidense fra cui l’Assessore al Turismo del Municipio X Antonio Caliendo, alcuni esponenti politici come Davide Bordoni, Andrea Bozzi e Paolo Ferrara, la Presidente di Ascom Roma Litorale Valeria Strappini, il giornalista Giulio Mancini (Canale 10 web) e il Responsabile del CPFP (Centro Professionale Alberghiero Castel Fusano) Fabrizio Fraschetti.

I quattro ristoranti in sfida saranno protagonisti a rotazione delle quattro serate dell’evento. Nel corso di ciascuna serata i giurati avranno modo di degustare i tre piatti a base di seppia (un antipasto, un primo e un secondo) proposti dal locale di turno fornendo una valutazione da 1 a 5 punti. Ciascun ristorante al termine della propria serata otterrà un punteggio per ogni singolo piatto ed uno complessivo valido per la classifica finale.

Il voto del pubblico

Anche il pubblico potrà partecipare con il proprio voto a La Sfida, riservando un tavolo (minimo 2 persone) per una o più di una delle quattro serate che caratterizzeranno l’evento. Ciascun commensale, quindi, avrà a disposizione una scheda per esprimere il proprio voto su antipasto, primo e secondo piatto a base di seppia. La media del voto del pubblico (somma dei voti suddivisa per il numero dei commensali presenti) per ciascun piatto del menu verrà aggiunta ai punteggi ottenuti con il voto della Giuria. Le quattro serate attraverso le quali si articolerà l’evento saranno caratterizzate oltre che dagli assaggi e dalle votazioni, anche da alcuni momenti di intrattenimento con gli ospiti presenti ed in particolare con i concorrenti di Masterchef 11. Saranno presenti inoltre Aldo Martinelli di La Mia Ostia e Piero Labbadia noto storico del territorio che, come per la passata edizione della Sagra della Seppia, saranno protagonisti di una serie di video in cui verranno presentati i piatti e le location in concorso.

Il Bonus Extra

Ci sarà, inoltre, un bonus extra di 3 punti al piatto che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi Piace” sulla pagina Facebook della Sagra della Seppia. Questa speciale votazione avrà inizio avrà inizio alle ore 9:00 del 12 ottobre e terminerà alle ore 18:00 del 15 ottobre.

Il ristorante che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto tra voto della giuria e voto del pubblico, sarà eletto come vincitore della Sfida e riceverà un’apposita targa rappresentativa della manifestazione. Verranno premiati con degli attestati anche il miglior antipasto, il miglior primo piatto ed il miglior secondo piatto a base di seppia.

Come partecipare alle serate

Per partecipare ad una o più di una delle quattro serate in programma per la sfida è necessario riservare un tavolo (minimo 2 persone) presso i ristoranti in gara, con il seguente calendario:

Gastaldino

Giovedì 12 ottobre 2023

Piazza Anco Marzio, 21

00122 Ostia Lido

Tel. 338.7543492

Il Pesce di Ostia

Venerdì 13 ottobre 2023

Lungomare Paolo Toscanelli, 120

00122 Ostia Lido

Tel. 06.64211205

Agnese Bistrot

Sabato 14 ottobre 2023

Via dei Misenati, 15

00122 Ostia Lido

Tel. 06.87889623

Grace RistoBakery

Domenica 15 ottobre 2023

Viale della Marina, 57

00122 Ostia Lido

Tel. 338.4471993

Foto di copertina da una passata edizione della Sagra della seppia di Ostia. Fonte: Facebook @Sagradellaseppiaostia