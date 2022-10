La 54esima Sagra della salsiccia

Tutto pronto per la 54ª Sagra della salsiccia di Morlupo, in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022.

La manifestazione ormai va avanti da tantissimi anni ed è un evento attesissimo: ha saputo infatti mantenere intatta la propria tradizione. Una grande griglia, posizionata al centro di Piazza Armando Diaz, alimentata di continuo per cuocere uniformemente sulla brace le centinaia di salsicce di produzione locale che potranno essere gustate con rosette fresche e accompagnate da fiumi di vino rosso e birra. Non potranno mancare il tradizionale mercatino, giochi ed animazione per bambini con la sfilata dei costumi di Halloween, e tanta bella musica ad accompagnare la famosa “magnata” del panino con la salsiccia morlupese.



Il programma sarà ricco di eventi:



Sabato 29 Ottobre:

15:00 Apertura stands

15:30 Lettura solenne della Bolla ed ACCENSIONE DELLA GRANDE GRIGLIA

16:00 Apertura Mostra del M° Giuseppe Cavallaro a Palazzetto Borghese

16:00 Inaugurazione Mostra personale di Armando De Mattia presso Bottega d’Arte

18:00 Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni Battista

18:45 Processione della Madonna del Rosario con corteo in costume morlupese accompagnato dai tamburini morlupesi e benedizione della griglia e degli stands

19:30 Intrattenimento musicale con SOGNI APPESI - Ultimo Tribute Band

22:00 Balli di gruppo in piazza



Domenica 30 Ottobre:

10:00 Apertura stands ed ACCENSIONE DELLA GRANDE GRIGLIA

11:30 Visita guidata della Chiesa di Santa Maria al Borgo con la Dott.ssa Giuseppina Micheli - appuntamento in Piazza Narducci

12:00 Teatrino dei burattini

13:00 Intrattenimento musicale con GOOD VIBES Acoustic Duo

14:00 Aspettando...Halloween: animazione per bambini a tema, sfilata del costume di Halloween più spaventoso, tattoo glitter e tanti giochi

17:00 Visita Guidata della mostra del M° Giuseppe Cavallaro a cura della Dott.ssa Giuseppina Micheli - premio alla carriera

18:00 Esibizione di Tango con coinvolgimento dei partecipanti presso l'Anfiteatro a cura di Associazione Bottega d'Arte.





Gallery













Un ultimo fine settimana di ottobre dunque da trascorrere con gusto ed allegria in questo splendido paese che dista solo 36 km da Roma e che si estende su un dolce territorio collinare che fa da cornice ad una festa sicuramente da non perdere!