Sagra della Porchetta a Vallerano

Giochi per bambini, musica dal vivo, serate animate, area camper, mercatino dell’artigianato, visite guidate, cibo tradizionale e divertimento. Torna l’immancabile appuntamento con l’edizione 2023 della Sagra della "Porchetta di Vallerano", organizzata dall'Associazione Religiosa #SVittoreM - Comitato Festeggiamenti 2022/2023, che si svolgerà presso il giardino comunale nel quarto week end del mese di giugno.



Oltre alle squisite porchette di Vallerano, tutte prodotte artigianalmente secondo tradizione, sarà possibile assaporare alcuni esempi della rinomata cucina tipica locale, come le inimitabili “fricciolose”.



Giochi e divertimento per i più piccoli, musica dal vivo per i più grandi. Inoltre, se vuoi passare un intero fine settimana con noi, in uno dei borghi più suggestivi della Tuscia, abbiamo organizzato anche un’area camper, e previsto in programma un mercatino dell’artigianato e delle visite guidate nel centro storico di Vallerano!



Si inizia di pomeriggio con la vendita di panini e pizze fritte, e si prosegue alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, per passare una serata in compagnia e all’insegna del buon cibo. A partire dalla regina della sagra, la famosa porchetta di Vallerano.



Stand aperti anche a pranzo la domenica, dalle ore 12,30.



PROGRAMMA della Sagra della Porchetta di Vallerano

23/24/25 GIUGNO 2023



VENERDÌ 23 GIUGNO 2023

Ore 17,00 – Apertura bancarelle, giostre e gonfiabili per bambini

Ore 18,00 – Apertura stand per vendita bibite e panini

Ore 20,00 – Apertura stand gastronomico

Ore 21,30 – E BBiccasorci in Concerto



SABATO 24 GIUGNO 2023

Ore 17,00 – Apertura bancarelle, giostre e gonfiabili per bambini

Ore 18,00 – Apertura stand per vendita bibite e panini

Ore 20,00 – Apertura stand gastronomico

Ore 21,30 – Euforia Live Group



DOMENICA 25 GIUGNO 2023

Ore 11,00 – Visita guidata*

Ore 12,30 – Apertura stand gastronomico

Ore 15,00 – Apertura giostre e gonfiabili per bambini

Ore 15,00 – Visita guidata*

Ore 16,00 – Visita guidata*

Ore 18,00 – Apertura stand per vendita bibite e panini

Ore 20,00 – Apertura stand gastronomico



*Visite guidate presso le grotte di piazza dell'Oratorio.

A cura dell'associazione Kalipè.

(Prenotazioni kalipe.tuscia@gmail.com o WhatsApp 3397351283 associazione Kalipè)



LUOGO: Giardini Comunali VALLERANO (VT)

Coordinate navigatore: 42.384271, 12.264203

Biglietto: ingresso libero, si paga quello che si mangia.



Telefono per informazioni:

INFO PRENOTAZIONI (ANCHE WHATSAPP)

Alessandro 340 3989826

Raffaele 333 7167075

Luca 328 8386975



Gallery













Evento facebook: https://bit.ly/sagra-porchetta-vallerano