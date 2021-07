65esima edizione della "Sagra della porchetta"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna la tanto attesa Sagra della porchetta a Selci, borgo in provincia di Rieti. Si tratta della 65esima edizione che - dopo il prolungato stop imposto dal Covid - è pronta a tornare il 7 e 8 agosto 2021.

Il 7 agosto è prevista la cena accompagnata da intrattenimento musicale a partire dalle 19,30 in centro storico. L'8 agosto, invece, la sagra si sposterà in località S.Eleuterio (sulla via principale del paese). dalle 7 del mattino con la tradizionale Fiera Merci.