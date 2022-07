Torna l’immancabile appuntamento con la Sagra della "Porchetta di Vallerano", organizzata dall'Associazione Religiosa S. Vittore M. - Comitato Festeggiamenti 2021/2022, che si svolgerà presso la “Piazza della Repubblica” nel penultimo week end del mese di luglio.

Oltre alle squisite porchette di Vallerano, tutte prodotte artigianalmente secondo tradizione, sarà possibile assaporare alcuni esempi della rinomata cucina tipica locale, come le inimitabili “fricciolose”.

Si inizia di pomeriggio, alle ore 18, con visite guidate per il centro storico, e si prosegue alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, per passare una serata in compagnia e all’insegna del buon cibo, a partire dalla regina della sagra, la famosa porchetta di Vallerano. Inoltre, dalle 21.30, vi saranno spettacoli musicali che allieteranno ancor di più la serata.



Programma della Sagra della Porchetta di Vallerano



VENERDÌ 22 LUGLIO 2022

Ore 18, 00 – Apertura stand per vendita bibite

Ore 18, 00 – Visita guidata alla scoperta del centro storico

Ore 20,00 – Apertura stand gastronomico

Ore 21,30 – “Polaroid” in concerto

SABATO 23 LUGLIO 2022

Ore 18, 00 – Apertura stand per vendita bibite

Ore 18, 00 – Visita guidata alla scoperta del centro storico

Ore 20,00 – Apertura stand gastronomico

Ore 21,30 – “Bausco’s Band” in concerto



Il menu pensato dalle rinomate cuoche di san vittore prevede: prosciutto e melone, le fricciolose, le pennette all’arrabbiata, salsicce e arrosticini alla griglia e tanto altro ancora.

Ma, sopra di ogni cosa LA PORCHETTA DI VALLERANO.



Luogo: Piazza della Repubblica, VALLERANO (VT)

Biglietto: ingresso libero, si paga quello che si mangia.

Telefono per informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp):

Ilenia: 327 9313131

Andrea: 327 114055

Tiziano: 333 7404793

Mail per informazioni: sanvittoremartire@gmail.com

Sito internet: https://festasanvittore.com/

FACEBOOK (qui sono presenti informazioni più dettagliate):

https://www.facebook.com/bettalasanvittorevallerano