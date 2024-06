Da venerdì 21 a domenica 23 giugno va in scena l'edizione 2024 della Sagra della porchetta di Vallerano, organizzata dall'Associazione religiosa San Vittore martire, Comitato festeggiamenti 2023/2024, che si svolgerà presso il giardino comunale del centro dei Cimini.

La sagra è l’evento che sancisce l’inizio di un mese all’insegna della promozione delle ricchezze enogastronomiche valleranesi che proseguirà, dal 28 al 30 giugno, con la Sagra della frittura, e che si concluderà, dal 12 al 14 luglio, con la Festa della birra.

Conosciuta e apprezzata in tutto il Centro Italia, la porchetta di Vallerano si distingue per il sapore e la maestria con cui viene preparata, in maniera artigianale, secondo la tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Le porchette di Vallerano saranno al centro di una proposta enogastronomica, con un menu fisso che, con solo 20 euro, oltre all'ingrediente principale, proporrà altre gustose prelibatezze locali. Previsto anche un menu bambini, al prezzo di 12 euro.

Ma la Sagra della porchetta di Vallerano, oltre all'appuntamento con la buona cucina della tradizione locale, mette in campo anche un programma completo per tutta la famiglia, all'insegna del divertimento, della scoperta del territorio, del patrimonio storico e architettonico valleranese e della buona musica.

Per tutti i tre giorni della manifestazione si svolgerà un suggestivo mercatino dell'artigianato, con banchi ed espositori provenienti da tutta Italia, mentre nello spazio dedicato, i bambini potranno divertirsi con gonfiabili e con i giochi. Inoltre, nella giornata di domenica 23, sarà possibile partecipare alle passeggiate e alle visite guidate organizzate dall’associazione Kalipè.

Appuntamento con la musica, venerdì 21 giugno, alle ore 21, con i Radio Marlene e il loro sound ruvido all’insegna del pop/rock italiano, e il successivo di sabato 22 giugno, alla stessa ora, con il ritorno della inimitabile band canepinese E Bbiccasorci, che trasforma i classici italiani in storie vissute cantate in dialetto.

Tutte le info, sulla Sagra della porchetta di Vallerano e sulle modalità di prenotazione (decisamente consigliata, per godersi l’evento nel migliore dei modi), sono reperibili sul sito www.festasanvittore.com (dove è anche possibile restare informati rispetto alle iniziative che la Deputazione organizzerà fino alla prossima festa patronale) e sulle pagine facebook e instagram “bettalasanvittorevallerano”.