Dal 21 al 23 Giugno 2024, tre giorni di sapori, tradizione e divertimento ti aspettano. In tutti e tre giorni sarà presente un mercatino dell’artigianato con banchi provenienti da tutta Italia e uno spazio dedicato ai bambini con gonfiabili e giochi. Inoltre, nella giornata di Domenica, è possibile partecipare a Passeggiate o Visite guidate insieme all’Associazione Kalipè alla scoperta di Vallerano.



PROGRAMMA:



Venerdì 21 Giugno (apertura a cena)

Dalle ore 17:00, apertura mercatini artigianali e area giochi per bambini

Dalle ore 18:00, stand enogastronomico con degustazione di porchetta e altre prelibatezze.

Dalle ore 20:30, CENA con menù fisso e possibilità di degustare la porchetta in tante versioni.

Dalle ore 21:00, serata musicale con i RADIO MARLENE, un gruppo locale che fa cover di musica pop/rock italiano.



Sabato 22 Giugno (apertura a cena)

Dalle ore 17:00, apertura mercatini artigianali e area giochi per bambini

Dalle ore 18:00, stand enogastronomico con degustazione di porchetta e altre prelibatezze.

Dalle ore 20:30, CENA con menù fisso e possibilità di degustare la porchetta in tante versioni.

Dalle ore 21:00, serata musicale con i BBICCASORCI, un gruppo di Canepina (VT) che trasforma i classici italiani in storie vissute cantate in dialetto canepinese.



Domenica 23 Giugno (apertura a pranzo)

Dalle ore 10:00, passeggiate* immersi nella natura con l’associazione Kalipè, alla scoperta di Vallerano.

Dalle ore 11:00, apertura mercatini artigianali e area giochi per bambini

Dalle ore 11.30, stand enogastronomico con degustazione di porchetta e altre prelibatezze.

Dalle ore 12.30, PRANZO con menù fisso e possibilità di degustare la porchetta in tante versioni.

Dalle ore 15:30, visite guidate** in giro per Vallerano con l’associazione Kalipè.



Gallery







PER INFO DETTAGLIATE E PRENOTAZIONE: https://www.festasanvittore.com/evento/sagra-della-porchetta-vallerano/