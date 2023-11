Prezzo non disponibile

Sabato e domenica 18 e 19 novembre va in scena la XIII Sagra della Polenta a Nerola.

Il menù propone la polenta condita con sugo si spuntature di maiale e salsiccia artigianale e le gustose bruschette con olio Evo Dop novello di Nerola e pomodoro. Dulcis in fundo, un bicchiere di vino locale. La polenta è servita nella tradizionale “scifetta” di legno, un souvenir da portare a casa come ricordo. Sono disponibili versioni vegetariane dei piatti in menù.

La festa della polenta è accompagnata da musica dal vivo, mercatini all’aperto di produttori locali, passeggiate nei vicoli del centro storico di Nerola all’ombra del Castello Orsini.

La Sagra della Polenta a Nerola è organizzata dall’Associazione Culturale Nerola.

