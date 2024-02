Prezzo non disponibile

Domenica 25 febbraio arriva a San Vito Romano la "Sagra della Polenta e del Fritto Misto Sanvitese". Appuntamento in piazza Marconi, sin dalla mattina.

Dalle ore 11 inizierà la festa, con un aperitivo in compagnia degli Sbandieratori di Castel Madama che sfileranno con un breve corteo per poi esibirsi nella piazza. Alle 12:30 avrà inizio ufficialmente la sagra con il pranzo a base di polenta e fritto misto sanvitese. Previsto menu ad hoc per i più piccoli.

Durante la giornata è prevista la musica popolare degli "Erre sei". Ci saranno, inoltre, il Mago Parker e animazione per i bambini, con trucca-bimbi e creazioni di palloncini.

Foto da Facebook: Associazione Pro Loco San Vito Romano APS - UNPLI