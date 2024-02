Sagra della polenta di Fonte Meravigliosa

Prezzo non disponibile

Primo appuntamento gastronomico dell’anno 2024 con una un prodotto d’eccellenza che rievoca passione, calore e tanta tradizione: La sagra della polenta, in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio a Fonte Meravigliosa.

Il piatto simbolo della cucina popolare italiana, molto apprezzato nelle giornate rigide e molto comune nelle zone più interne, montagne e fredde, fatta di farina di mais, accompagnata da diversi condimenti che la rendono un piatto unico e assai appetitoso.

Ad ospitare il gustoso evento, nei giorni 10 e 11 febbraio, lo spazio dell’Associazione Culturale Santa Rita nel cuore del quartiere Fonte Meravigliosa a ridosso dell’EUR, tra la via Ardeatina e Laurentina, più precisamente in via Tommaso Arcidiacono 200.

Si potranno assaggiare tre varietà di Polenta, magistralmente cucinata dalla brigata del Bistrot Contadino capitanata dalla chef Cristina Todaro:

Polenta con spuntature di maiale e salsiccia

Polenta con misto funghi di bosco

Polenta con ragù di agnello (versione abruzzese)

La Polenta sarà il piatto principe della sagra ma per chi preferisse altro, si potranno degustare anche degli ottimi arrosticini di pecora accompagnati da del buon vino rosso o dall’ottima Birra Artigianale della Bottega Birraia Maddechè. Taglieri di salumi e formaggi di aziende agricole selezionate.

Sarà un week end dai toni carnevaleschi con giochi, attrazioni e animazione per bambini nella splendida cornice del giardino dell’Associazione Santa Rita.

Un’equipe di animatori della Bebop Animazione organizzeranno truccabimbi, baby dance, sfilate in maschera ed un piccolo concorso dedicato alla più simpatica maschera.

Gli orari della Sagra della polenta sono i seguenti:

- Sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 16 alle ore 21.30

- Domenica 11 febbraio 2024 dalle ore 11 alle ore 16

DOVE:

COME: Ingresso GRATUITO, per partecipare è sufficiente scrivere il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

A disposizione dei clienti tavoli e sedie fino ad esaurimento posti

Per info e contatti:

Pagina facebook @Roma Food Village @Bistrot Contadino @Chef di strada

Evento facebook: #sagradellapolenta

E-mail: info@terraalta.it

Whatsapp: 3393370689 (solo messaggi)

Tel.: 06 503 4582 Mostra meno