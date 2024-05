Sagra della Pizzetta Fritta e Festa di s. Maria Dell'Olivo a Settecamini

La Sagra della Pizzetta Fritta è un evento culinario e culturale che celebra una tradizione radicata nella comunità di Settecamini, in occasione della festa di S. Maria Dell'Olivo. Questa festa, oltre a essere un momento di devozione religiosa, diventa un'occasione per riunire famiglie e amici per gustare deliziosi piatti tradizionali e partecipare a varie attività.



L'evento si tiene annualmente nel mese di Maggio presso Piazza Santa Maria dell'Olivo a Roma, nel cuore di Settecamini, offrendo un'esperienza autentica e coinvolgente per i residenti e i visitatori.



La Pizzetta Fritta, protagonista indiscussa della sagra, è preparata seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. Le strade si riempiono del profumo invitante della pizzetta fritta appena sfornata, preparata con ingredienti freschi e di alta qualità. Accanto alla pizzetta fritta, vengono offerti altri piatti tradizionali, bevande locali e dolci tipici, soddisfacendo ogni palato e rendendo l'evento un'esperienza gastronomica unica.



Oltre alla deliziosa offerta gastronomica, la sagra offre una vasta gamma di attività e intrattenimento per tutte le età. Ci sono spettacoli musicali con artisti locali, bancarelle di artigianato locale, giochi per bambini e tour guidati alla scoperta delle bellezze storiche e culturali di Settecamini.



La Sagra della Pizzetta Fritta rappresenta non solo un momento di convivialità e festa, ma anche un'opportunità per preservare e valorizzare le tradizioni locali, promuovendo la cultura enogastronomica e l'orgoglio della comunità di Settecamini.



L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza autentica immersa nella cultura e nelle tradizioni locali. La calda accoglienza dei residenti e l'atmosfera festosa rendono la Sagra della Pizzetta Fritta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura popolare.



La Sagra della Pizzetta Fritta durante la festa di S. Maria Dell'Olivo rappresenta un'occasione unica per gustare i sapori genuini della tradizione locale, immergersi nell'atmosfera festosa e vivere momenti indimenticabili di convivialità e divertimento.