Nella settimana di Ferragosto, arriva a Onano (in provincia di Viterbo), la Sagra della Lenticchia, il legume che fin dal XVI secolo veniva coltivato in dimensioni maggiori rispetto agli altri, seppur con una buccia molto tenera e un sapore particolarmente gradevole.

La sagra si svolgerà dal 9 al 15 agosto nella piazza del paese per festeggiare la 42esima edizione di questa ghiotta tradizione.

L'apertura dei mercatini e l'inaugurazione della sagra sono previsti per le ore 17 del 9 agosto. Tra conferenze, tradizioni e ricette gustose, la manifestazione culminerà, il 14 agosto, nella solenne processione dell'Assunta con la tradizionale sfilata dei bambini con "Pupe e cavalli", per chiudersi a Ferragosto con lenticchie, prodotti tradizionali e la cover band di Vasco Rossi in concerto.

Di seguito la locandina con il programma completo:

Foto di copertina da @VisitLazio