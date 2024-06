Date: 28/29/30 Giugno

Luogo: Giardino Comunale di Vallerano (VT)

Coordinate navigatore: 42.384271, 12.264203



È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE: Data la presenza di molte persone si consiglia di PRENOTARE per assicurarsi un posto a sedere durante il pranzo o la cena

https://www.festasanvittore.com/evento/sagra-della-frittura-vallerano/



Dal 28 al 30 Giugno 2024, tre giorni di sapori, tradizione e divertimento ti aspettano.



In tutti e tre giorni sarà presente un mercatino dell’artigianato con banchi provenienti da tutta Italia e uno spazio dedicato ai bambini con gonfiabili e giochi.



Inoltre, nella giornata di Domenica, è possibile partecipare a Passeggiate o Visite guidate insieme all’Associazione Kalipè alla scoperta di Vallerano.



Melanzane, patate, zucchine, il mitico baccalà, la salvia, i fiori di zucca e molto altro. Tutto impastellato e fritto secondo la tradizione e qualche segreto tramandato dalle donne di Vallerano per soddisfare ogni tipo di palato, persino quelli più sopraffini.





PROGRAMMA:



Venerdì 28 Giugno (apertura a cena)

Dalle ore 17:00, apertura mercatini artigianali e area giochi per bambini

Dalle ore 18:00, stand enogastronomico con degustazione di frittura e altre prelibatezze.

Dalle ore 20:30, CENA, si inizia a friggere a go go.

Dalle ore 21:00, serata musicale con i RIFFLESSI, un quartetto viterbese specializzato in musica anni ’50 e ’60 italiana e straniera. Nel loro repertorio trovano posto il rock’n’roll di Elvis, lo swing di Sinatra, il surf dei Beach Boys, il beat dei primi Beatles, il doo-wop di Frankie Valli e i classici di interpreti italiani di quegli anni, come Carosone, Buscaglione, Mina e Quartetto Cetra.



Sabato 29 Giugno (apertura a cena)

Dalle ore 17:00, apertura mercatini artigianali e area giochi per bambini

Dalle ore 18:00, stand enogastronomico con degustazione di frittura e altre prelibatezze.

Dalle ore 20:30, CENA, si inizia a friggere a go go.

Dalle ore 21:00, serata musicale con i RAMICCIA, un gruppo storico di Vallerano. Da 40 Anni Unico ORIGINAL BIFOLK SOUND SYSTEM! Propongono canzoni storiche, in dialetto Valleranese, che li hanno resi celebri in tutta Italia fino in Giappone!



Domenica 30 Giugno (apertura a pranzo)

Dalle ore 10:00, passeggiate* immersi nella natura con l’associazione Kalipè, alla scoperta di Vallerano.

Dalle ore 11:00, apertura mercatini artigianali e area giochi per bambini

Dalle ore 11.30, stand enogastronomico con degustazione di frittura e altre prelibatezze.



Dalle ore 15:30, visite guidate** in giro per Vallerano con l’associazione Kalipè.