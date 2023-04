Sagra della fava e del pecorino

Domenica 30 aprile e Lunedì 1 Maggio 2023, l'Agripark in via Castel di Leva dedica due giorni di festa ai prodotti simbolo della primavera. Ci si potrà ritrovare all’aria aperta sui verdi prati e organizzare una tradizionale scampagnata romana.

Tanta fava biologica della campagna romana, dei campi di Agricoltura Nuova; prodotto a km 0 da filiera corta e certificata, accompagnata dai pregiati formaggi, ricotte e pecorino sempre di produzione bio made nella tenuta di Decima Malafede.

Tanta, ma tanta, sarà anche la porchetta d’Ariccia, calda, croccante, fumante e tenera da sciogliersi in bocca, accompagnata dall’ottimo vino dei Castelli Romani e delle nostre cantine selezionate. E poi un ricco menù a base di prodotti di stagione e piatti tipici della cucina romana e laziale.

Un intero weekend da trascorrere, all’interno del nostro AgriPark in Via Castel di Leva 371, nella fantastica cornice della Campagna Romana, uno spazio curato ed attrezzato per eventi e attività all’aria aperta dove potrete trovare parcheggio, servizi igienici, animazione per bambini, tavoli e sedute per oltre 1.000 posti, biliardini, animali della fattoria, area cani ed il My Fly Zone il parco bike più grande e attrezzato della Capitale.

All’AgriPark, tra l’Ardeatina e la Laurentina, a pochi passi dal Divino Amore, vi attendono gli chef, diverse trattorie e mastri birrai, per un menù sfizioso con piatti tipici romani, fritti e vini di qualità. Una location affascinante ed ideale per tutta la famiglia dove si può trascorrere in serenità giornate indimenticabili all’insegna del buon cibo e della convivialità all’aria aperta.

Il RISTORANTE BIOLOGICO con piatti esclusivamente a base di prodotti biologici della Cooperativa Agricola Biologica Agricoltura Nuova, come dire dal campo alla tavola, molto meno del km0.

Il BISTROT CONTADINO per valorizzare i piatti tipici della cucina romana preparati da una esperta brigata guidata dalla Chef Cristina Todaro utilizzando solo prodotti di qualità selezionati delle nostre aziende associate del Lazio.

HOSTARIA DEL PARCO by Madagascar a cura degli chef Natalino De Santis e Daniela Marciante che proporranno una vasta scelta di dolci ideati nel loro prestigioso laboratorio di pasticceria a Fregene, soluzione eccellente per concludere un pasto e trascorrere insieme in allegria le giornate di festa.

ORLANDI Il RISTORNATE per un menù completamente a base di tartufo prodotto nella tartufaia di famiglia di Avezzano e cavato con l’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo.

I menù sono curati da:

Chef Cristina Todaro, Maitre-Chocolatier Natalino De Santis, Chef Gianni Orlandi, Chef Francesco Cingolani, Chef Alessandra Mariani, Chef Daniela Marciante. Partecipano ai nostri eventi le brigate di cucina del Ristorante Biologico Agricoltura Nuova, Bistrot Contadino, Orlandi Tartufi di Avezzano, Amor di Pasta della Garbatella di Roma.

Inoltre tantissimi e sfiziose soluzioni con i fritti ascolani di Jolly Food direttamente da Ascoli, gli Arrosticini abruzzesi accompagnati dall’ottimo vino della Cantina Ferrante di Lanciano.

Non solo cibo ma anche tanto divertimento all’aria aperta con l’equipe di APS Piccoli Orti, che organizzerà giochi di gruppo, laboratori tematici ed intrattenimento di ogni genere.

Si potrà anche visitare:

- il punto vendita Biologico con prodotti coltivati e/o trasformati dalla Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova

- il My Fly Zone – Bike Park il più grande ed attrezzato parco Bike di Roma

- per gli amanti dei cani un’intera area a disposizione con l’agilitydog e l’asilo per cani.

DOVE: Agri-Park presso Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Domenica 30 aprile e Lunedì 1 maggio 2023 dalle ore 11 alle 18.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook Sagra della FAVA e del PECORINO, che non vale come prenotazione ma solo ai fini di una corretta organizzazione.

Ingresso libero, si paga solo quello che si mangia; a disposizione tavoli liberi che vanno occupati all'arrivo dai visitatori.

DETTAGLI: A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 1.000 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.