Torna a Filacciano, in provincia di Roma, la Sagra della fava e del pecorino. Appuntamento il 1 maggio (in caso di pioggia la manifestazione sarà posticipata al 12 maggio).

Durante la giornata, stand gastronomico, visita guidata per il borgo, musica dal vivo con Roberto Billi.

Sagra Fava e Pecorino, il programma

Alle 12 apertura stand gastronomico dove potrete degustare: tagliere di salumi, fave e pecorino, primi piatti, carni alla brace, contorno e vino

Anche quest’anno, ci sarà l’occasione di passeggiare per le vie del borgo accompagnati da una guida locale. Nel pomeriggio Roberto Billi e la sua band intratterranno la piazza con la loro musica!

La sagra è organizzata dall'Ente Valorizzazione Filacciano - Pro Loco. Maggior informazioni a questo link.