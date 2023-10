L'ultimo weekend di ottobre (27, 28 e 29) torna la Sagra della Castagna e dei prodotti tipici a Cave, in provincia di Roma.

Si tratta dell'89esima edizione dell'evento gastronomico. Il programma della prossima edizione è ancora in via di definizione, nelle scorse edizioni oltre agli stand gastronomici c'era la possibilità di passeggiare tra i castagni su prenotazione. A completare la manifestazione, come sempre, non mancheranno musica, spettacolo e intrattenimento per tutti.