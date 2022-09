Orario non disponibile

La Macchina organizzativa della Sagra dell'Uva di Marino si è messa in moto. La famosa festa torna dal 30 settembre al 30 ottobre con la sua 98esima edizione. Novità di quest'anno sarà il Palio della Città di Marino con i giochi popolari.

Ci sarà il divieto di vendita di vino in bottiglia quindi la mescita, del nettare di Bacco, sarà possibile soltanto in bicchieri di plastica.

Il programma dettagliato della sagra - come si legge sul sito web ufficiale della Sagra dell'Uva di Marino - ancora non è stato reso noto ma in linea generale gli appuntamenti saranno i seguenti:

Venerdì 30 settembre

Inaugurazione 98a edizione della Sagra dell’Uva di Marino e presentazione della di tutte le iniziative che saranno svolte durante la festa.

Prima edizione dei Giochi Popolari della Città di Marino.



Sabato 1 ottobre

Iniziative culturali e enogastronomiche legate alla città

Nel pomeriggio, rievocazione storica dell’annuncio del ritorno di Marcantonio Colonna, vittorioso, dalla battaglia di Lepanto contro i turchi, al palazzo della città

In serata spettacolo di cabaret nella piazza centrale del centro storico.

Domenica 2 ottobre

È il giorno della “sagra”, le vie centrali del centro storico di Marino si vestono a festa con luminarie e addobbi pronte ad ospitare migliaia di persone.

Al mattino, si inizia con il tradizionale “annullo postale” dedicato alla sagra. Nella Basilica di San Barnaba sarà celebrerà la messa solenne al cui termine si svolgerà la processione in onore della Madonna del Rosario.

Nel pomeriggio, ci sarà la spettacolare e maestosa rievocazione storica del ritorno di Marcantonio Colonna a Marino.

La sfilata dei carri allegorici dedicati alla sagra e infine il “miracolo delle fontane che danno vino”.

Lunedì 3 ottobre