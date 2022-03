E’ arrivata la primavera ed a Roma spuntano gli asparagi. Sabato 9 e domenica 10 aprile la Sagra dell’Asparago arriva presso l’AgriPark di Via Castel di Leva 371.

Nel nuovo giardino attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova, immerso nella splendida campagna romana a contatto con gli animali della fattoria, cuochi e ristoratori alle prese con i delicati germogli verdi, cucineranno sul posto un menù invitante e gustoso, ricco di piatti tradizionali, classici e di ricette nuove e rivisitate.

La sagra dell’Asparago sarà un’opportunità per gustare non solo piatti a base di asparagi ma anche prodotti stagionali, biologici e di qualità, coltivati e trasformati dalle nostre aziende agricole selezionate e cucinati sul posto da affermati chef e realtà della ristorazione romana. Sarà un weekend caratterizzato dal buon cibo ma anche dall’ottimo vino e dove sarà possibile acquistare asparagi biologici freschi ed asparagi selvatici più fini e leggeri ma dal gusto deciso.

Sarà un trionfo di odori e di sapori, un susseguirsi di piatti cucinati al momento dai nostri chef che sapranno come prendervi per la gola presentando un ricco e gustoso menù.



I piatti forti della nostra sagra:

Ravioli di ricotta di pecora su crema di ASPARAGI;

Mezze Maniche alla Carbonara di ASPARAGI

Tagliolini alla crema di ASPARAGI e Tartufo FRESCO

Risotto agli ASPARAGI con fonduta di Castelmagno

Tonnarelli Cacio e Pepe su crema di ASPARAGI

Paccheri al ragù di salsiccia e julienne di ASPARAGI



Per secondo i nostri chef propongono:

Guancia di manzo brasata su vellutata di ASPARAGI,

Crostone di pane con Scamorza ed ASPARAGI trifolati

Crostone di pane ai 5 cereali con frittata bio e punte di ASPARAGI,

Scaloppine al limone ed ASPARAGI

Bruschette alla crema di ASPARAGI con e senza Tartufo



I menù sono curati da:

Chef Luca Malacrida, Chef Cristina Todaro, Chef e Maitre Natalino De Santis, Chef Gianni Orlandi, Chef Francesco Cingolani, Chef Alessandra Mariani, Chef Daniela Marciante. Parteciperanno ai nostri eventi le brigate di cucina del Ristorante Biologico Agricoltura Nuova, Bistrot Contadino, Orlandi Tartufi di Avezzano, Amor di Pasta della Garbatella di Roma.



Non ci sarà solo cibo ma anche tanto divertimento all’aria aperta con l’equipe di animazione di Ullallà, che organizzerà giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere. Inoltre si potrà visitare il punto vendita Biologico con prodotti coltivati e/o trasformati dalla Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova. Si potrà anche visitare il più grande ed attrezzato parco Bike di Roma presso il My Fly Zone – Bike Park mentre per gli amanti dei cani un’intera area a disposizione.



