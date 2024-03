E’ arrivata la primavera ed a Roma spuntano gli asparagi. Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2024 vi aspetta un simpatico e stuzzicante appuntamento con la Sagra dell’Asparago di Roma presso la Città dell’Altra Economia di Testaccio (Ex Mattatoio) ingresso in largo Dino Frisullo.

Immersi negli antichi spazi di Campo Boario, tra le sponde del fiume Tevere e il fianco del Monte dei Cocci, Chef e Ristoratori, alle prese con i delicati germogli verdi, cucineranno sul posto un menù invitante e gustoso, ricco di piatti tradizionali, classici e di ricette nuove e rivisitate.

A far da contorno una serie di aziende agricole biologiche e della campagna romana a realizzare un mercato contadino a Km 0 con la vendita diretta dei prodotti della nostra terra, tra cui, ovviamente, gli ASPARAGI freschi, coltivati ed anche selvatici, più fini e leggeri ma dal gusto deciso.

Sarà un weekend caratterizzato dal buon cibo, dove anche chi non è attratto dal tema della Sagra potrà degustare menù diversi per soddisfare le esigenze di ogni palato, fritti vegetali, arrosticini di pecora, panini gourmet, salumi e formaggi artigianali, porchetta d’Ariccia, il tutto accompagnato dall’ottimo vino della Cantina Ferrante di Lanciano e dalle birre artigianali della Bottega Birraria Maddechè dove il mastro birraio Simone Caloprisco riserverà una selezione delle migliori birre artigianali regionali.

Sarà un trionfo di odori e di sapori, un susseguirsi di piatti cucinati al momento da affermati chef che sapranno prendervi per la gola presentando un ricco e gustoso menù. L’offerta gastronomica più ricca che mai sarà curata da diversi chef con le relative brigate di cucina:

Bistrot Contadino per una cucina genuina fatta di prodotti biologici e di aziende agricole selezionate capace di stupire per la generosità e bontà dei suoi piatti ispirati alla tradizione. La guida della brigata di cucina è affidata alla Chef Cristina Todaro

Orlandi Il Ristorante è la brigata gestita dagli Chef Francesco Cingolani e Alessandra Mariani ispirata dallo Chef Gianni Orlandi dell’omonimo ristorante di Avezzano che unisce la qualità dei prodotti di stagione alla raffinatezza del tartufo. Tartufo che cava nella tartufaia di famiglia in Abruzzo grazie all’aiuto dei suoi 40 cani Lagotto Romagnolo.

Paneria invece è l’innovativa realtà di Lariano, idea dal giovane imprenditore Simone Moroni e rappresentata dallo Chef Giuliano Salini che fa del lievito madre, farine ricercate e grani pregiati, ingredienti di stagione e prodotti del territorio il proprio credo. Una cucina contemporanea ma con una forte radicazione nel territorio dell’Hinterland Romano capace di accogliere le tendenze gastronomiche del momento senza mai dimenticare antiche ricette e tradizioni culinarie.

Ristorante Casa Brunoli di Grottaferrata per una cucina tipica e rigorosamente biologica, preparata con ingredienti selezionati e dil alta qualità. Lo chef di famiglia Bruno Brunoli ispira il proprio menù alla tradizione culinaria della zona castellana con piatti che rappresentano il meglio della cucina locale.

I piatti forti della sagra:

Mezze Maniche alla Carbonara di ASPARAGI

Tagliolini alla crema di ASPARAGI e Tartufo FRESCO

Paccheri al ragù di salsiccia e julienne di ASPARAGI

Tonnarelli alla gricia ed ASPARAGI

Maltagliati con salsiccia gorgonzola e ASPARAGI

Crostone di pane con Scamorza ed ASPARAGI trifolati

Uovo in camicia con punte di ASPARAGI e Tartufo fresco

Insalata di Bufala e ASPARAGI

Polpette in umido su crema di ASPARAGI

Bruschette alla crema di ASPARAGI con e senza Tartufo

Maritozzo farcito con ricotta del pastore guanciale croccante e ASPARAGI

Non ci sarà solo cibo ma anche tanto divertimento all’aria aperta con l’equipe di animazione della Bebop Animazione, che organizzerà giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere.