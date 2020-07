Sagra del Tartufo e degli Antichi Sapori 1-2 Agosto ad Allumiere (RM).



Tutto è pronto per accogliere i partecipanti all'interno della contrada nel cuore del paese, per degustare specialità fatte a mano ed

immergersi nella tradizione popolare. Con accompagnamento musicale, intrattenimento per grandi e piccini già dal pomeriggio e la

voglia di allegria che contraddistingue da sempre Allumiere.

Il tutto all'ombra di un meraviglioso palazzo del XVII secolo, sotto il cielo stellato che domina Allumiere, un piccolo paese rinascimentale incastonato fra i Monti della Tolfa, con una vista verso mare dal nostro Belvedere che fa perdere lo sguardo fino in Corsica nei giorni particolarmente tersi!



L'intero evento rispetterà le vigenti norme anti-Covid19, garantedo la massima sicurezza.



Info:

- pagina Facebook

https://www.facebook.com/Sagra-del-Tartufo-e-degli-Antichi-Sapori-239657849567180/?epa=SEARCH_BOX

- pagina Instagram contrada_polveriera



Prenotazioni: Giovanni 3286460523 - Nicole 3279578673

Gallery