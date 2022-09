Sagra del tartufo di Roma

Appuntamento speciale per tutti gli amanti del fungo più pregiato: il Tartufo.

E sì il Tartufo non è un tubero come molti credono ma un fungo ipogeo (che cresce sottoterra) e che fa parte della famiglia delle Tuberacee. Facciamo attenzione: le tuberacee non sono tuberi, ma specie sotterranee con il corpo fruttifero a forma di tubero.

Si celebra quindi il Re di tutti i funghi con un evento gastronomico per gustarne le qualità, cucinandolo in tutti i modi, accompagnato da carni pregiate e ottimi vini e per i veri intenditori, fresco da portare via.

I ristoratori, “cavatori” di tartufi ed allevatori di cani da tartufo (il grazioso Lagotto Romagnolo) sveleranno preziosi segreti sul suo utilizzo, conservazione e qualità del prodotto sia fresco che lavorato … ma per favore non chiedete dove si cava … “segreto industriale!!!”

Importante il menù a cui stanno lavorando chef e cuochi:

- dai classici Tagliolini all’uovo alle Pappardelle tirate a mano per apprezzare ancora di più le qualità del prodotto fresco, ai Ravioli di ricotta di pecora su crema tartufata. Non mancheranno di certo gli Gnocchi di patate con Tartufo fresco o il classico Risotto ai Funghi e Tartufo

- per chi ama abbinamenti azzardati proponiamo le versioni gourmet di Carbonara o Gricia al Tartufo

– mentre chi vuole unire la tradizione con la prelibatezza suggeriamo i Tonnarelli acqua e farina alla Cacio, Pepe e Tartufo o con Noci e Tartufo.

- per chi ama i sapori forti e decisi, tagliere di salumi e formaggi al Tartufo, Straccetti di vitello Carciofi e Tartufo o le Polpettine di vitello alla crema di Tartufo, Bruschette miste alla creme di Tartufo Bianco e Nero, Maialino porchettato al Tartufo Nero.

Dove? A Via Castel di Leva n. 371 presso l’Agri-Park dell’Azienda Biologica Agricoltura Nuova, il nuovo parco attrezzato di Roma Sud, immersi nella splendida campagna romana tra animali della fattoria e il My Fly Zone Bike-Parc, il parco bici attrezzato più grande della Capitale, dal 7 al 9 ottobre per un gustoso fine settimana.

Quando : Venerdì 7 ottobre dalle ore 19, Sabato 8 ottobre dalle ore 12 alle ore 23 e Domenica 9 ottobre dalle ore 11 alle ore 17.

Come: Ingresso gratuito scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

DETTAGLI:

A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 1.400 posti a sedere all’aperto.

Nel villaggio appositamente realizzato per la nostra Sagra verranno posizionati tavoli e sedie, servizi comuni, animazione per bambini (solo sabato e domenica dalle ore 11.30 alle ore 16.

IL PARTICOLARE: L’azienda Agricola Orlandi Tartufi di Avezzano, raccoglie e seleziona Tartufi nella propria tartufaia di Avezzano, dove con passione per diversi anni ha piantato e curato oltre 1000 piante tra noccioli, faggi e querce. Oggi la raccolta del Tartufo avviene grazie all’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo. Durante la Sagra ci sarà la possibilità di acquistare Tartufi freschi bianchi e neri a seconda della raccolta, Tartufi trasformati sotto forma di creme, salse, patè, prodotti caseari e di norcineria al tartufo.